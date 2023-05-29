DEİK: Üretmeye ve ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

AA

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi, Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyeti ile sonuçlandı.

İş hayatındaki kurumlar ardı ardına tebrik mesajları yayınlayarak dilek ve temennilerini dile getirdiler.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da kutlama yapanlar arasında yer aldı.

Olpak, Türk milletinin iradesiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek, sonucun Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Olpak, mesajında şu değerlendirmede bulundu:

Yeni dönemde Türkiye'nin önemli gündemlerinden birisi de istikrar içinde dengeli ekonomik kalkınmanın devamı olacaktır. İş dünyası olarak, seçim gündemi sonrasında, her zaman olduğu gibi daha fazla yatırım ve ihracat yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ticari diplomasi faaliyetlerimizle dış ekonomik ilişkilerimizi dünyanın dört bir yanında daha fazla sürdüreceğiz.