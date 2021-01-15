Dekar Kıyıbahçe'de ikinci etap teslimleri başladı

Ulaşılabilir fiyatlarla bahçeli ev projeleri geliştirme konusunda gayrimenkul sektörünün öncü markası Dekar Yapı, Çekmeköy Ömerli’deki projesi Dekar Kıyıbahçe’de ikinci etap teslimlerine başladı.

Dekar Yapı tarafından İstanbul’un en yeşil bölgelerinden biri olan Çekmeköy-Ömerli’de inşa edilen Dekar Kıyıbahçe projesinin ikinci etap teslimlerine başlandı.

Dekar Kıyıbahçe ikinci etap, Dekar projeleri gibi tam zamanında teslim ediliyor. Teslimi Mayıs ve Ağustos aylarında yapılacak 3. ve 4. etapta ise az sayıdaki bahçeli evler sahiplerini bekliyor.

"YENİ PROJELERDE ÖNCELİĞİMİZ BAHÇELİ EVLER ÜRETMEK"

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, teslim sürelerindeki özene dikkat çekerek “Dekar Yapı olarak, uzmanlık alanımız her zaman ulaşılabilir bahçeli evler üretmek, bundan sonraki yeni projelerimizde de önceliğimiz aynı olacak. Yaşanan küresel salgın döneminde evlerde daha fazla vakit geçirdikçe aslında en büyük ihtiyacın toprağa basıp, temiz havanın tadını çıkartabilecekleri özel alanlar olduğunu herkes tecrübe etti. Aslında yıllardır benimsediğimiz söylemimizi birebir test ettiler.





Doğayla iç içe, az katlı yaşamın ne kadar önemli olduğunu fark eden herkes projelerimize çok yoğun bir ilgi gösterdi. Toplum, evleri hakkında onları psikolojik olarak etkileyen deprem, pandemi vb. her türlü olay sonrasında projelerimize daha çok talep gösteriyor. Yoğun ilgi gösterilen Dekar Kıyıbahçe projemizde de, bugüne dek gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde olduğu gibi teslimlerimizi taahhüt ettiğimiz zamanda gerçekleştiriyoruz.

Dünyayı etkisi altına alan küresel salgın ile mücadelemiz sürerken, iş güvenliğine dair tüm önlemlerimizi en üst seviyede tutarak ikinci etap teslimlerimizi de ev sahiplerimize verdiğimiz sözün arkasında durarak zamanında yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

YEŞİLLİKLER İÇİNDE YAŞAM

Doğayla iç içe, az katlı yaşamın önemini fark eden herkesin yoğun ilgi gösterdiği projede, 84 ayrı blokta toplam 244 adet bahçeli dubleks ev bulunuyor. Dekar Kıyıbahçe’de evler, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle brüt 141 m² ve 200 m² arasında değişiyor. Tüm evlerin 40 m² ile 200 m² arasında değişen bahçeleri ve gölete kıyısı bulunuyor.

Dekar Kıyıbahçe projesinden konut sahibi olanlar, bahçeli bir hayatın yanı sıra birbirinden farklı imkanlar sunan sosyal hayatı ile de buluşacaklar. Projenin içerisinde yarı olimpik açık yüzme havuzu, 3 adet çocuk parkı, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası, spor merkezi, sauna, kafe alanı ve bir market bulunacak.

Bilgi için:

Ozan Öcal – ozano@manifesto.tc - 0555 870 67 77

Mert Karagöz – mert@manifesto.tc – 0507 789 89 27