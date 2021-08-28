Delta varyantı kahve satışlarını tehdit ediyor

Dünya'nın 2. büyük kahve üreticisi Vietnam'ın kahve ihracatı, koronavirüsün Delta varyantının yayılmasını önleme amacıyla alınan sıkı kısıtlamalar nedeniyle büyük oranda azaldı.

2 yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, küresel ekonomiyi de olumsuz yönde etkiledi.

Vietnam hükümeti, Ho Chi Minh kentinin ihracat merkezini, koronavirüsün delta varyantı vaka sayısındaki artış nedeniyle sıkı karantina altında tutuyor ve Merkez Dağları’ndaki bazı anahtar üretim bölgelerindeki trafiği kontrol ediyor.

LOJİSTİK SORUNLAR ARTTI

Bloomberg'de yer alan habere göre; ihracatçılar, ürünlerini limanlara taşımakta zorluk yaşıyor. Bu zorluklara ek olarak, konteyner kıtlığı ve artan navlun bedelleri gibi diğer lojistik sorunlar da var.

SATICILAR, KISITLAMLARIN HAFİFLETİLMESİNİ İSTEDİ

Vietnam Kahve ve Kakao Birliği de dahil olmak üzere satıcılar, hükümetten, teslimatta gecikmelere ve fiyat artışlarına yol açan kısıtlamaları hafifletmesini isteyen bir dilekçe gönderdi. Vietnam Ulaştırma Bakanı Nguyen Van The, ülkenin güneyindeki yetkililere, kahve ve pirinç gibi çiftlik ürünlerinin taşınmasına yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yapma emrini verdi. Bakanın emrine göre, yerel yetkililer tüm gereksiz bürokratik işlemlerden kaçınmalı.

KAHVE FİYATLARI ANİDEN ARTABİLİR

Küresel kahve fiyatları, Güney Amerika'dan Asya'ya tedarikte kesinti ihtimalinin artması nedeniyle ani yükselme riskiyle karşı karşıya. Dünyanın bir numara kahve üreticisi Brezilya’da, bu yıl yaşanan kuraklık ve don kahve mahsulünü mahvetti. Hasattaki sorunlar Vietnam ve Endonezya’nın ihracatını da etkiledi.