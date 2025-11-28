Demir çelik sektörü ihracattan yüzde 11 pay aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Demir ve çelik sektörü, ekim ayında ihracat artışını sürdürerek yılın son çeyreğine güçlü bir başlangıç yaptı.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, yıl sonuna kadar ihracattaki istikrarlı seyrin süreceğine inandıklarını belirterek, "Sektörün sürdürülebilir ihracatı için yerli üreticimizin güçlendirilmesi, milli sermayenin korunması ve haksız rekabet koşullarına karşı stratejik önlemlerin alınması gerekiyor. Sektörün geleceğini şekillendirecek en önemli başlıklardan biri yeşil dönüşüm. AB Yeşil Mutabakatı ve yeşil çelik vizyonu doğrultusunda çevreye duyarlı üretim, dijitalleşme ve verimlilik odaklı projelerle ihracatçılarımızı bu dönüşüme hazırlıyoruz." dedi.

"EKİM AYINDA İHRACAT ARTIŞI SÜRDÜ"

Demir ve çelik sektörü, ekim ayında da ihracat artışlarını sürdürdü. Ekim ayında Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1,2 milyar dolar, çelik sektörü ihracatı ise yüzde 3,2 artışla 1,3 milyar dolar oldu.

10 YILDA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATI YÜZDE 6,6 ARTTI

Yılın ilk 10 ayında demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 6,6 artışla 11 milyar dolar, çelik sektörü ihracatı ise yüzde 2,1 artışla 13,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bu iki sektör birlikte değerlendirildiğinde, 24,7 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 11’ini oluşturdu.

AKDENİZ’DEN 10 AYDA 2,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

ADMİB ekim ayı performansına bakıldığında; demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 13,3 artışla 74 milyon dolar, çelik ihracatı ise yüzde 31,6 düşüşle 163 milyon dolar oldu.

Ocak-Ekim döneminde ADMİB, demir ve demir dışı metallerde yüzde 8,3 artışla 670 milyon dolar, çelikte ise yüzde 9,6 düşüşle 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

ALMANYA TÜRKİYE’NİN, IRAK AKDENİZ’İN LİDER PAZARI OLDU

Ekim ayında Türkiye genelinde demir çelik ihracatında Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasıyla İtalya, Romanya, Bulgaristan ve Birleşik Krallık izledi. İlk 10 pazar içerisinde İspanya’ya yüzde 49, Bulgaristan’a yüzde 22, Fransa’ya yüzde 18 ve ABD’ye yüzde 17’lik artışlar kaydedildi.

ADMİB’in ekim ayı ihracatında Irak ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Fas, Birleşik Krallık, Mısır ve Almanya takip etti. Söz konusu ayda Sırbistan’a ihracat yüzde 252, Fas’a yüzde 225 ve Libya’ya yüzde 62 oranında arttı.

“YENİ PAZAR STRATEJİLERİYLE İHRACATTA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFLİYORUZ”

Ekim ayı sonuçlarını değerlendiren Fuat Tosyalı, şu ifadeleri kullandı:

Demir ve çelik sektörlerimizin performansı, geçen yıla kıyasla beklentilere paralel bir seyir izliyor. Ancak Türkiye’nin ihracatının sürdürülebilir olabilmesi için yerli üreticimizin yanında olmak, haksız rekabete karşı stratejik koruma sağlamak ve yerli sermayeyi güçlendirmek zorundayız. 2026 yılında ise yeni pazar stratejileriyle ihracatta başarı ivmesini sürdürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm, önümüzdeki dönemin temel gündemini oluşturuyor.