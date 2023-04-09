Demir ve demir dışı metaller ihracatında Almanya ilk sırada İDDMİB, demir ihracatına ait ilk çeyrek verilerini paylaştı. Buna göre, demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 3,27 milyar dolara ulaştı.

AA

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, demir ihracatının Türkiye'nin toplan ihracatında önemli bir yeri var.

Demir ve demir dışı metaller sektörünün mart ayı ihracatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 düşüşle 1,22 milyar dolara, ocak-mart dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 13,9 düşüşle 3,27 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sanayi sektörlerinin içinde en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör

Sektör yılın ilk 3 aylık döneminde genel ihracattan yüzde 5,3 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör oldu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün birim ihraç fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:

Demir ve demir dışı metaller sektörünün Ocak-Mart 2023 döneminde birim ihraç fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,26 düşüşle kilogram başına 4,62 dolar oldu. Sektörümüzün ihracatı aynı dönemde miktar olarak ise 723,2 bin ton seviyelerine geldi. Mart ayında, sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat 674,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya ilk sırada

Ülke bazında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında 168,4 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 96,1 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 58,8 milyon dolar ihracat ile ABD üçüncü sırada yer aldı.

"Çin'in konteyner fiyatlarının düşmesiyle rekabet arttı"

Uzak Doğu'nun, özellikle Çin'in konteyner fiyatlarının düşmesiyle çok ciddi anlamda rekabetçi fiyatlarla tüm dünya coğrafyasında harekete geçtiğini aktaran Tecdelioğlu, “Çin’in agresif rekabetçi fiyatları bizi bu dönemde çok zorladı. Rekabetçi olabilmemiz için daha fazla B2B görüşmeleri, daha fazla fuar katılımı ve Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında daha fazla ziyaretler gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.