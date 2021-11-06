Demir ve demir dışı metallerden 10 ayda 10 milyar dolar ihracat

Demir ve demir dışı metallerden 10 ayda 10 milyar dolar ihracat

İDDMİB verilerine göre demir ve demir dışı metaller sektörü ocak-ekim döneminde 9,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) sektörün ocak-ekim dönemi ihracat rakamlarını açıkladı.

İDDMİB’den yapılan açıklamaya göre, demir ve demir dışı metaller sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına katkı sunmaya devam ediyor.

Bu yılın ocak-ekim kümülatif verilerine göre, Demir ve demir dışı metaller sektörü ocak-ekim döneminde 9,9 milyar dolarlık ihracat yaptı.

"SANAYİ SEKTÖRLERİ ARASINDA EN ÇOK İHRACAT YAPAN 6. SEKTÖR OLDUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, şunları kaydetti:

“Demir ve demir dışı sektörü olarak ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Yılın ilk 10 ayında 10 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olduk. Hedefimiz yıl sonuna kadar yükselişimizi sürdürmek.





ALMANYA İLK SIRADA YER ALDI

Ekim ayında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 158,6 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 83,9 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 65,7 milyon dolar ile İngiltere üçüncü sırada, 61,7 milyon dolar ile ABD dördüncü sırada yer aldı.”