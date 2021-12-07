Demir ve demir dışı metallerden 11,1 milyar dolarlık ihracat

Demir ve demir dışı metallerden 11,1 milyar dolarlık ihracat

İDDMİB. demir ve demir dışı metaller sektörünün yılın 11 ayında 11,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dünyadaki emtia fiyatlarındaki artış sürüyor. Bu gelişmeler ışığında demir ve demir dışı metallerden yapılan ihracatta artış sürüyor.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamada, kurumun başkanı Tahsin Öztiryaki, yılın ilk 11 ayında sektör ihracatının değer olarak yüzde 49,7 artışla 11,1 milyar dolara ulaştığını belirtti.

"SANAYİ SEKTÖRLERİ İÇİNDE EN FAZLA İHRACAT YAPAN 6. SEKTÖR"

Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olduklarının altını çizen Öztiryaki, sektör ihracatının miktar olarak yüzde 9,4 artışla 2,8 milyon ton seviyesine yükseldiğini ifade etti.

"ALMANYA EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE"

Öztiryaki, şunları kaydetti: "Demir ve demir dışı metaller sektörünün 2020 yılı birim ihraç fiyatı 2,97 dolar iken 2021'in ilk 11 ayında yüzde 34 artışla 3,92 dolara ulaştı. Kasım ayında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 160 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 90,5 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 66,5 milyon dolar ile ABD üçüncü sırada, 65,7 milyon dolar ile İngiltere dördüncü sırada yer aldı.

Yılın 11 ayında 1,2 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 685 milyon dolar ile İtalya ikinci, 552 milyon dolar ile Birleşik Krallık ise üçüncü sırada Almanya’yı takip ettiler. STA sonrası Birleşik Krallık’a değerde yüzde 70 miktarda ise yüzde 33 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti."

"İHRACATIMIZ İVME KESMEDEN DEVAM EDECEK"

İDDMİB Başkanı Öztiryaki, yılın 11 ayında alt sektör ihracatında ise alüminyum sektörünün 4,5 milyar dolarla değer bazında ilk sırada yer aldığını belirtti.

EN FAZLA İHRACAT 529 MİLYON DOLARLA ALÜMİNYUM SEKTÖRÜNDE

Demir çelik mamulleri ürün grubu sektörünün ise 2,19 milyar dolarla ikinci sırada olduğunu ifade eden Öztiryaki, şöyle devam etti:

"Kasım ayında sektörde en fazla ihracat 529 milyon dolarla alüminyum sektöründe gerçekleşti. Birliğimiz alt sektörleri arasında yüzde 111'le kaynak sektörü en yüksek ihracat artışını yakaladı. Alüminyum yüzde 100, bakır yüzde 66, yapı malzemeleri yüzde 34,2, metal ambalaj yüzde 25,3, metal hırdavat yüzde 21,1, mutfak eşyaları yüzde 19,2, döküm yüzde 15 olmak üzere alt sektörlerimiz ihracatında oldukça yüksek artış oranları ile memnun edici bir tablo görülmektedir."