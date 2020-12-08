Demir ve metaller sektörü 11 ayda 7.5 milyar dolar ihracat yaptı

Demir ve metaller sektörü 11 ayda 7.5 milyar dolar ihracat yaptı

Demir ve demir dışı metaller sektörü, bu yılın ocak-kasım döneminde 7 milyar 560 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 4,9 pay alan sektör, en fazla ihracat yapan 6'ncı sanayi kolu olarak belirlendi.

11 AYDA EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Ocak-kasımda en fazla ihracat 880 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. ABD'ye ihracat ise 356 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artarak 776 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 4,7'si bu sektörden geldi.

"TÜRKİYE, SALGIN SONRASI DAHA FAZLA ÜRETEN VE ÜRETTİĞİNİ DAHA İYİ DEĞERLERDE PAZARLAYAN BİR ÜLKE OLACAK"

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, yılın ikinci çeyreğinden bu yana Birlik olarak ihracatçıya alternatif kanallar sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Öztiryaki, şunları kaydetti: "Aralık rakamlarımızda bir sapma olmazsa pandemi yılında 2019'un ihracat rakamını geçmiş olacağız. Bu yıl 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımıyla 1.300'den fazla ikili görüşme gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. 2021'de ise yüzde 15 ihracat artışıyla 9 milyar 500 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye, salgın sonrasında daha fazla üreten ve ürettiğini daha iyi değerlerde, günümüz şartlarına uygun olarak pazarlayan bir ülke konumunda olacak."