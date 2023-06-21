Deniz salyangozu ihracatı 7,2 milyon doları geçti Yurt içinde satışı olmayan ancak yurt dışında alıcı bulan deniz salyangozu ihracatı daha çok Doğu Karadeniz'den yapılıyor.

AA

Türkiye'de tüketimi yok ama Asya ülkelerinde sofranın vazgeçilmezi...

Daha çok Doğu Karadeniz'de avlanıyor ve yurt dışında alıcısı var.

Türkiye yıllardır deniz salyangozu ihracatına imza atıyor.

Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatı yüzde 159 artarak 7 milyon 235 bin 437 dolara ulaştı.

723 ton deniz salyangozu ihraç edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın ilk 5 ayında 7 ülkeye 723 ton deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi.

"İhracat miktarda yüzde 48, değerde de yüzde 159 arttı"

Gürdoğan, "Geçen yılın aynı döneminde, 488 ton karşılığı 2 milyon 796 bin 325 dolar gelir elde edilmişti. Buna göre ihracat miktarda yüzde 48, değerde de yüzde 159 arttı." dedi.

Güney Kore ihracatta birinci

Gürdoğan, en fazla deniz salyangozunun 2 milyon 636 bin 526 dolarla Güney Kore Cumhuriyeti'ne ihraç edildiğini vurgulayarak, bu ülkeyi 1 milyon 727 bin 879 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'nin, 1 milyon 534 bin 884 dolarla da Japonya'nın takip ettiğini aktardı.

Ülke ihracatının yüzde 56'sı Karadeniz'den

Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatının yüzde 56'sının Karadeniz'den yapıldığına dikkati çeken Gürdoğan, bölgeden Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve Gürcistan'a 376 tonluk deniz salyangozunun 4 milyon 25 bin 405 dolar karşılığında satıldığını kaydetti.

"Avcılık sezonu yeniden belirlensin"

Gürdoğan, ürünün diğer deniz canlılarına yönelik etkilerinin araştırılması ve doğal dengenin sağlanması açısından salyangoz avcılığı mevsiminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.