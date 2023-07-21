Deniz salyangozu ihracatı gelirini ikiye katladı Deniz salyangozu, Türkiye'de tüketilmiyor ancak yurt dışında önemli bir pazarı var. Türkiye'den deniz salyangozu ihracatı geliri, yılın ilk yarısında ikiye katına çıktı.

AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'de avlanan deniz salyangozu, yılın ilk yarısında 7 milyon 954 bin 242 dolar kazandırdı.

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında, 7 ülkeye deniz salyangozu satıldı.

Ocak-Haziran 2022'de 646 ton karşılığı 4 milyon 84 bin 912 dolar olarak kayıtlara geçen deniz salyangozu ihracatı, bu senenin aynı döneminde 794 ton oldu.

Deniz salyangozunun 6 aylık ihracatı, değerde yüzde 95 arttı

Türkiye'de tüketimi olmayan, sadece ihracata yönelik avlanan deniz salyangozunun 6 aylık ihracatı, miktarda yüzde 23, değerde ise yüzde 95 artış gösterdi.

En fazla Güney Kore Cumhuriyeti'ne gitti

Her geçen yıl ihracatı artan deniz salyangozu, yılın ilk yarısında en fazla Güney Kore Cumhuriyeti'nden talep gördü.

Güney Kore Cumhuriyeti'nin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, İspanya, Tayvan, Gürcistan ve Azerbaycan'a da deniz salyangozu satıldı.

Karadeniz Bölgesi ihracata destek verdi

Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatının 4 milyon 743 bin 855 dolarlık kısmını, Karadeniz Bölgesi sırtlandı.

Karadeniz'den yılın ilk yarısında Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan ve Gürcistan'a ihraç edilen 438 ton ürün karşılığı 4 milyon 743 bin 855 dolar kazanç sağlandı.

Bölgeden gerçekleştirilen deniz salyangozu ihracatı miktarda yüzde 19, değerde yüzde 98 artış gösterdi.