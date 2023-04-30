Deniz salyangozu ihracatı yüzde 25 arttı Deniz salyangozu ihracatı Türkiye'de tüketilmeyen bir ürün olduğu için her zaman ilgi uyandırıyor.

AA

Türkiye'de avlanan deniz salyangozu, Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere özellikle Uzak Doğu sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'ne (DKİB) göre, ülkeden yılın ocak-mart döneminde 531 ton deniz salyangozu ihraç edildi.

Türkiye ocak-mart döneminde deniz salyangozu ihracatından 5 milyon 559 bin 24 dolar kazandı.

Türkiye geçen yılın ilk çeyreğinde 425 tonluk deniz salyangozu dış satımından 2 milyon 424 bin 924 dolar kazanç sağlanmıştı.

Miktarda yüzde 25, değerde yüzde 129 artış yakalandı

Türkiye'den yapılan deniz salyangozu ihracatı, böylece, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 25, değerde yüzde 129 arttı.

5 ülkeye ihracat

Bu dönem Güney Kore Cumhuriyeti, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya ve Gürcistan olmak üzere 5 ülkeye deniz salyangozu satıldı.

Güney Kore'ye ihracat yüzde 195 arttı

Yılın ilk üç ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen Güney Kore Cumhuriyeti'ne 194 ton karşılığı 2 milyon 307 bin 380 dolarlık deniz salyangozu dış satımı yapıldı. Güney Kore Cumhuriyeti'ne deniz salyangozu ihracatı 141 ton karşılığı 782 bin 700 dolar kazanılan 2022'nin ilk çeyreğine oranla miktarda yüzde 37,5, değerde de yüzde 195 arttı.

Güney Kore Cumhuriyeti'ni 1 milyon 337 bin 760 dolarla Japonya, 1 milyon 277 bin 379 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 633 bin 31 dolarla İspanya ile 3 bin 474 dolarla Gürcistan takip etti.

Karadeniz'den ihracat da yüzde 167 arttı

Ülke ihracatının 3 milyon 738 bin 759 dolarlık kısmını Karadeniz bölgesi sırtlandı.

"Deniz salyangozunun ayrı bir kategoride değerlendirilmesi gerekiyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ihracat değerlendirmesi için öneri getirerek şöyle konuştu: