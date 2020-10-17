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    Deniz ve hava aracı kazalarında arama kurtarma esasları yenilendi

    Deniz ve hava araçları kazalarında arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden şekillendirildi.
    • AA
    • 17.10.2020 - 12:07
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    Deniz ve hava aracı kazalarında arama kurtarma esasları yenilendi

    Deniz ve hava aracı kazalarında arama kurtarma esaslarını düzenleyen "Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    İNSAN HAYATINI KURTARMAYA YÖNELİK ARAMALAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE UYGUN YÜRÜTÜLECEK

    Söz konusu yönetmelik ile insan hayatını kurtarmaya yönelik deniz ve hava arama kurtarma hizmetlerinin, ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere ve anlaşmalara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amaçlandı.

    Deniz ve hava aracı kazalarında arama kurtarma esasları yenilendi #1

    KURTARMANIN DIŞINDA TIBBİ İLK YARDIM ESASLARI DA DÜZENLENDİ

    Yönetmelik kapsamında Türk arama kurtarma bölgesi sınırları içerisinde, insan hayatını kurtarmaya yönelik deniz ve hava arama kurtarma faaliyet ve hizmetlerinin yerine getirilmesi ile tıbbi tavsiye, tıbbi tahliye ve tıbbi ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

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