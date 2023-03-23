Denizcilik sektöründe yakıtların karbon ayak izleri düşürülecek

Avrupa Birliği (AB), denizcilik sektörünün emisyonlarını düşürmek için düğmeye bastı.
AB kurumları, ticari gemilerin yenilenebilir yakıt kullanımını artırarak karbon emisyonlarını düşürmeye yönelik düzenlemede uzlaştı.
Bundan sonraki süreçte biyolojik kökenli olmayan yenilenebilir yakıtların kullanımı teşvik edilecek.
Denizcilik yakıtı düzenlemesi
AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında denizcilik sektörünün karbondan arındırılması için hazırlanan denizcilik yakıtı düzenlemesine ilişkin yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.
Karbon ayak izinin düşürülmesi amaçlandı
Buna göre, AB'deki denizcilik sektörünün karbon ayak izi daha fazla yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtların kullanımıyla düşürülecek.
Yeni koşullara uyum sağlamak için süre tanınacak
Yakıt tedarikçilerinin, gemilerin ve denizcilik operatörlerinin yeni koşullara uyum sağlaması için yeterli süre tanınacak.
Sera gazı yoğunluğunu düşürme hedefi
Gemilerde kullanılan yakıtın sera gazı yoğunluğunu düşürme hedefleri 2035'ten itibaren yükseltilecek.