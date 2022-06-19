Denizcilikte hurda teşvikinin kapsamı genişletildi

Yeni alınan bir kararla hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerine yenisinin inşasını teşvikine yönelik olarak destekten yararlanabilmenin alt sınırı indirildi.

Artık daha fazla gemi için hurdaya ayıldıktan sonra yenisinin yapılmasına imkan tanındı. Teşvikten yararlanacak yıllık gemi sayısı ve destek miktarı da artırıldı.

Hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerine yenisinin yapılması için verilen destekten yararlanabilmenin alt sınırı düşürülürken, kabotajda yolcu ve araç taşıyan gemi işletmecilerin de destekten yararlanması amaçlandı.

Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AA'nın haberine göre, yönetmelik, ticari yük taşımacılığında kullanılan gemilerden hurdaya ayrılanların yerine inşa edilecek yeni gemilere verilecek teşvikin usul ve esaslarını düzenliyor.

Kabotajda yolcu ve araç taşıyan gemi işletmecileri de destekten yararlanacak

Yapılan düzenlemeye göre, kabotajda yolcu ve araç taşıyan gemi işletmecilerinin de destekten yararlanabilmesi amacıyla hurdaya verilecek gemi tonajının alt sınırı 50 GT (Gros Tonaj) düşürüldü.