Denizler balıkçılık açısından yakından takip ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hamsinin 10 günlük av yasağı süresinin artabileceğini ve balon balığının 9 türünün de avlanmasına kuyruk teşviki verilmesinin planlandığını söyledi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetim kurulu üyeleri ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir araya geldi. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, denizlerde balık popülasyonunun arttığını, hem kullanma hem de koruma dengesini gözettiklerini bildirdi.

“BALON BALIĞINDA KUYRUK BAŞINA VERİLEN ÖDÜL SİSTEMİ BAŞARILI BİR UYGULAMA”

Denizleri yakından takip ettiklerini belirten Pakdemirli, istilacı türler arasında sayılan balon balığında kuyruk başına verilen ödül sisteminin başarılı bir uygulama olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, balon balığıyla ilgili genel bir sıkıntı olmadığını ama tedbirli gittiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"BALON BALIĞININ DİĞER TÜRLERİNİN AVLANMASINA DA DESTEK VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Desteğimiz devam ediyor. Anaçlarıyla ilgili desteği veriyoruz. Bundan dolayı balon balığı popülasyonunu azalttık. Bu avlanma ile diğer balık popülasyonunun yaşamasına imkan sağlandı. Balon balığının dokuz türü bulunuyor. Diğer küçük türdeki balon balıklarının avlanması için de destek vermeyi planlıyoruz."

“HAMSİDE AV YASAĞI SÜRESİ 10 GÜN DAHA UZAYABİLİR”

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda 10 gün için getirilen hamsi avlama yasağına değinen Pakdemirli, hamsilerin boylarının küçük olmasının temel nedeninin çevresel ve iklimsel faktörler olduğunu bildirdi. Pakdemirli, "Denizlerimizde hamsi bol ancak yeteri kadar büyümedi. Avcılık yasağı konusunda eğer 10 günlük süre yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir." ifadelerini kullandı.