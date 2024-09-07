Denizli, Tokat ve Balıkesir'de teknoloji geliştirme bölgeleri belirlendi

Teknoloji geliştirme bölgeleri için il ve kapsadığı bölgeler belirlendi.
Toplam 3 ildeki bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenirken konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, Denizli'nin Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'ndeki alanın "Denizli OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Tokat'ın merkez ilçesi Taşlıçiftlik Mahallesi'ndeki alanın "Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ve Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bezirci Mahallesi'ndeki alanın "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edilmesi uygun bulundu.
YENİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
-Denizli'nin Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'ndeki alan: "Denizli OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi"
-Tokat'ın merkez ilçesi Taşlıçiftlik Mahallesi'ndeki alan: "Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi"
-Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bezirci Mahallesi'ndeki alan: "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi"Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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