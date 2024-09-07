Denizli, Tokat ve Balıkesir'de teknoloji geliştirme bölgeleri belirlendi
AA

geliştirme bölgeleri için il ve kapsadığı bölgeler belirlendi.

Toplam 3 ildeki bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenirken konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, Denizli'nin Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'ndeki alanın " OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Tokat'ın merkez ilçesi Taşlıçiftlik Mahallesi'ndeki alanın " Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ve Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bezirci Mahallesi'ndeki alanın "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edilmesi uygun bulundu.

YENİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

-Denizli'nin Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'ndeki alan: "Denizli OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi"

-Tokat'ın merkez ilçesi Taşlıçiftlik Mahallesi'ndeki alan: "Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi"

-Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bezirci Mahallesi'ndeki alan: "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi"

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)