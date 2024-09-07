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Denizli, Tokat ve Balıkesir'de teknoloji geliştirme bölgeleri belirlendi

Denizli, Tokat ve Balıkesir'de teknoloji geliştirme bölgeleri belirlendi Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Denizli, Tokat ve Balıkesir'deki bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.