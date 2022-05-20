Denizli'de 8 milyon domates fidesi toprağa ekiliyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde domates fidelerinin toprağa ekimi başladı. Amaç ilçeyi, domates üretiminde başkent haline getirmek.

Domates iç pazarda ve ihracatta önemli bir gıda maddesi olarak işlem görüyor. Üretildiği bölgenin ekonomisine destek sağlayan domates üretiminde, Denizli'nin Çameli ilçesinde 8 milyon domates fidesinin toprakla buluşması amaçlanıyor.

Çameli 2014 yılında seracılığa adım attı

Çameli Belediyesi, 2014 yılında ilçedeki tarım üretimini artırmak amacıyla Örtü Altı Seracılığı Destekleme Projesini başlattı. İlçedeki domates üreten sera sayısı proje çerçevesinde 170’e yükseldi.

“Domatesin başkenti olacağız”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “İlçemizde birçok vatandaşımız örtü altı seralarda çalışarak aile ekonomisine katkı sağlamaktadır. Seracılık ve domates üretiminin artmasıyla göçü tersine çevirdik. 2014’ten bu yana ilçemizdeki tarımsal üretimi artırdık. Bu yıl 8 milyon domatesin toprakla buluşması hedefleniyor. Tarımda öncü bir ilçe olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde üretilen domatesler lezzetiyle beğeni topluyor. Domatesin başkenti olma hedefiyle üreticilerimize destek olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

“Organik ve kaliteli ürün elde edeceğiz”

Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer ise “Çameli’nde örtü altı seracılık faaliyetlerinde yaz dönemi dikimlerimiz başladı. Denizli’de en fazla örtü altı ile birinci olan ilçemizde yaklaşık 600 dekar alanda 170 çiftçimiz ile fidelerimizi diktik. Amacımız daha fazla ürün almak, kaliteli organik bir ürün elde etmek, sezon sonunda 80 bin ton domates üretimi yapıp ihracat yapmak ve 200 milyon gelir elde etmektir. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.