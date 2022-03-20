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    Denizli’de aşılı ceviz fidanı dağıtıldı

    Denizli’nin Çameli ilçesinde Dünya Ormancılık Günü nedeniyle vatandaşlara 9 bin adet aşılı ceviz fidanı dağıtılarak, etkinlik yapıldı.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 09:27
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    Denizli’de aşılı ceviz fidanı dağıtıldı

    Denizli’nin Çameli ilçesinde, Çameli ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara 9 bin adet ücretsiz aşılı ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

    Ceviz fidanı dağıtım programına Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Orman İşletme Müdürü Erol Güner ve vatandaşlar katılım sağladı.

    HALKIN GEÇİM KAYNAĞI TARIM VE ORMANCILIK

    İlçede halkın geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çeken Başkan Arslan, “Tarım ve meyve konusunda belediye olarak çiftçilerimize gereken desteği sağlamaktayız. Belediyemiz tarafından tarımsal kalkınmaya büyük önem verirken ceviz yetiştiriciliğini ayrıca destekliyoruz.

    ceviz

    CEVİZ GELİRİMİZİ 200 MİLYON LİRAYA ÇIKARTACAĞIZ

    Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ceviz rekoltemizi 10 bin tona, gelirini ise 200 milyon TL’ye çıkarmak istiyoruz” dedi.

    ceviz

    ceviz


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