Denizli’de Çameli’nin lavanta bahçeleri yaza hazırlanıyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce ekilen lavantalar yeni yaz sezonuna hazırlanırken, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken lavanta tarlasında çiçeklerin açması bekleniyor.

Lavanta tarlaları, "yapılacak 100 şey listesi"ne çoktan girdi. Tarıma, ekonomiye olan katkısının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi. Şehirler bu ilgiyi turizm açısından değerlendirirken, üretici de konukseverliğini sergiliyor.

Denizli’nin Çameli ilçesinde 2016 yılında Gürsu Mahallesinde Salih Akyol’a ait 30 dönüm araziye dikilen lavantalar bahçesiyle güzelliğini sergiliyor. Henüz lavantalar çiçek açmazken yaz mevsiminde renklerine bürünmeye hazırlanıyor.

TURİSTLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Binlerce lavantanın çiçek açması ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Lavanta bahçelerine gelen turistler anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çektiriyor.

TOPLANAN ÜRÜNLER ISPARTA’YA PAZARLANIYOR

Akyol, her yıl 2 ton ürün topladığını ve toplanan ürünleri Isparta’ya pazarlayarak, bütçesine katkıda bulunuyor.

ÜRETİCİ, ZİYARETÇİLERİN GÖSTERDİĞİ İLGİDEN MEMNUN

Her yıl fiyat değişikliğinin yaşandığı lavantaların hasadının yapılmadan önce bahçeyi ücretsiz olarak ziyaret eden vatandaşların ve turistlerin ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

YEŞİL BAHÇELERİN MORA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Şu günlerde yeşillikle kaplı lavanta bahçesi kısa süre sonra çiçek açması ile birlikte mor renge bürünerek vatandaşları ağırlayacak.