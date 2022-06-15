Denizli’de erkenci kayısı hasadı bereketli başladı

Pamukkale sadece turizmle değil tarımla da anılıyor. Birbirinden farklı ürünlerin yetiştiği bölgede, erkenci kayısıların toplanmasına başlandı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, erkenci kayısı bahçelerindeki ağaçlarda yetiştirilen kayısılar, verimi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.



İklim özellikleri sayesinde başta kekik, nar ve ayva olmak üzere çok sayıda tıbbi aromatik bitki ve meyve yetiştirildiği ilçede, açık alandaki bahçelerde erkenci kayısılar hasat edilmeye başlandı.

Kayısı verimiyle mutlu ediyor

İHA'nın haberine göre, verimiyle memnun eden kayısılardan bahçede ağaç başı 50 ile 80 kilogram arası rekolte bekleniyor.

8 ton bin kayısı toplanacak

İlçe genelindeki yaklaşık 1.900 dönümlük kayısı bahçelerinden bu sezon 8 bin tona yakın ürün hasat edilmesi hedefleniyor.

"Kayısı son yılların flaş meyvelerinden biri"

Pamukkale ilçesinde kendisine üretici olan ve aynı zamanda bölgedeki ürünleri yurt dışına da pazarlayan Mevlüt Eraslan, “Kayısı son yılların flaş meyvelerinden biri. Kocadere bölgesinde üretici arkadaşlarımız, ürün arayışı içerisindeyken kayısıyı keşfettiler. Şu anda bulunduğumuz bahçede Ali Rıza arkadaşımız yeni bir çeşit olan Early Blush, bölgemizin ilk erkenci kayısı çeşidi olma özelliğini taşıyor. Kayısılarımız Rusya pazarları başta olmak üzere birçok yerde rağbet görüyor. Biz üreticiler olarak çok memnunuz. Pazarlar analizi garantili mal istiyor, burada da Tarım ve Orman İl Müdürlükleri devreye girerek biz çiftçilere eğitim ve kurs olarak birçok alanda yardımcı oluyor.





"Denizli analizi garantili mal bakımından birinci"

Bu bakımdan Denizli analizi garantili mal bakımından birinci sıradadır. Tarımda çalışan arkadaşlara biz tarımın paydaşları olarak çok teşekkür ederiz.” dedi.

"Kayısı, bu yıl 10 liradan alıcı buldu"

Kayısı üretimine yatırım yapan genç çiftçi Ali Rıza Özkan da “Kocadere Mahallesi'nde üreticiyim. Burası Early Blush diye adlandırdığımız erkenci bir kayısı bahçesi. Bu yıl 9 yaşında, 10 dönümlük bir alandan yaklaşık 35-40 ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Bu sene 10 liradan alıcı buldu. Öncelikle her alanda yanımızda olan Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.



























