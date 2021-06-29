Denizli’de hasattan önce ilk üzümler tatlandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde tatlanan ilk üzümler hasat gününe hazırlanırken, alıcılar, üzümleri dalında gezip rekolte hesaplıyor.

Denizli’nin Buldan ilçesi Doğanköy Mahallesinde yetiştirilen üzümlerde üretici bu yıl kuraklık ve ani dolu yağışlarından etkilendi.

Bölgede Süperyol ve Trakya cinsi olan üzümler tatlanmaya başladı.

ALICILAR ÜZÜMLERİ İNCELİYOR

Üzümleri özenle yetiştiren üreticiler ise yüksek rekolte beklediklerini dile getirdi. Üzümler tatlanmaya başlarken, alıcılar bölgede incelemelerde bulunuyor.

Bölgede Süperyol ve Trakya cinsi olan üzümler tatlanmaya başladı.

REKOLTEDE GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu yıl rekoltede geçtiğimiz yıllara göre artış olabileceğini anlatan üzüm üreticisi Mehmet Battal, “Yaklaşık 30 dekar üzüm bağım mevcut bölgede, dekarda yaklaşık 3 ton yaş üzüm bekliyorum. Bu yıl üzümlerde son anlarda yaşadığımız afetlerden biz pek etkilenmedik ama etkilenenler de oldu. Üzümlerimizin tatları yerine oturdu.

HASAT TEMMUZUN İKİNCİ HAFTASINDA

Temmuz ayının ikinci haftasında bakımlarımızı yaparak hasada başlayacağız. Üzümlerin kalite bakımından şuanda çok iyi.

KİLOSU 7 LİRA

Üzümleri toptan satışta kilo fiyatı 7 lira olarak belirledik. Pazarımız da iyi olursa üzüm üreticisinin bu yıl yüzü gülecektir. Alıcılar şimdiden üzümleri değerlendirmeye başladı, hasat vakti gelince satışlarımız güzel olacak inşallah.” dedi.