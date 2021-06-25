Denizli’de haşhaş rekoltesi kuraklıktan yüzde 70 düştü

Denizli’de yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyir eden hava sıcaklığı nedeniyle haşhaş kozalak bağlamadı. Bu da verime olumsuz yansıdı.

Denizli’de yaşanan kuraklık ve sıcaklık nedeniyle haşhaş kozalak bağlamadı. Çok küçük olan haşhaş kapsüllerin içi dolmadı. Geçen yıla göre bu yıl haşhaş rekoltesinde yüzde 70 düşüş bekleniyor.

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı mahallelerde yaklaşık 8 bin dönümlük alanda ekimi yapılan haşhaşlar kuraklığın etkisiyle bu yıl kozalak bağlamadı. Tüm olumsuzluklara rağmen çok küçük de olsa kozalak bağlayan kapsüllerin içi boş kaldı.

“BU YIL KURAKLIKTAN ÇOK FAZLA ETKİLENDİK”

Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi’nde yaklaşık 30 yıldan bu yana haşhaş üretimi yapan Şerafettin Sarı, bu yıl kuraklıktan çok fazla etkilendiklerini söyledi.

“DOMUZ ZARARLISIYLA DA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Kuraklıkla birlikte aşırı ürün kaybının yaşandığı haşhaş tarlalarının aynı zamanda domuz zararlısıyla da karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Sarı, hasadı yapılacak tarlalarda sabaha kadar domuz nöbeti de tuttuklarına belirtti.

“İLK KEZ BU KADAR ÇOK KURAKLIK ZARARI YAŞADIK”

Yıllardır haşhaş üretimi yaptığını ancak ilk kez bu kadar çok kuraklık zararı yaşadıklarını anlatan Sarı, “Genelde 2 bin 500 lira masraf yapmışsızdır ama içinden çıkan ürün belki bin 500 lira yapmayacak. Kozaklar ufak, içi yok zaten. Kuraklık çiftçiyi çok etkiledi. Eski yıllarda bu alanda 35-40 dolum haşhaş olurdu. Bu yıl kuraklıktan dolayı 10 dolum olmaz. Yarım dönüm alanı topladık çuvalın dibindeyiz hâlâ. Her mahsul hemen hemen aynı.” dedi.

GEÇEN YILKİ KİLO FİYATI 12-13 LİRAYDI

Bölgede üretilen sarı, siyah ve beyaz haşhaş geçen yıl kilogramı 12-13 liradan kapsül ise kilogramı 13 liradan satılmıştı.