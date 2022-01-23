Denizli'de hava soğudu, pekmeze talep arttı

Soğuk havalarda içimizi ısıtan pekmez, merkez raflarından pazarlara kadar tüm satış noktalarında yer aldı.

Denizli’de etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlar vücudun direncini artıran doğal ürünlere yöneldi.

Kandaki şeker miktarını ayarladığı ve kansızlığa iyi geldiğine inanılan pekmez, şifa kaynağı olarak bilinirken, son zamanlarda özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle rağbet görüyor.

KİLOSU 15 LİRA

Pazar yerinde kilosu 15 liradan satışa sunulan pekmeze yoğun ilgi yaşanırken, doğal lezzeti ile de dikkat çekiyor.

DOĞAL ÜRÜNLER ARASINDA EN FAZLA PEKMEZ SATILIYOR

Vatandaşın talepleri doğrultusunda doğal ürün satışı yapan satıcılar, daha çok virüse ve soğuk algınlığa karşı etkili olan pekmez ürünlerini satıyor.

“PEKMEZ SATIŞIMIZ YÜZDE 60 ARTTI”

Denizli’de pazar yerlerinde açtığı tezgahında pekmez ve birçok ürün satarak geçimini sağlayan Ömer Avucu, son zamanlarda ülke genelinde etkisini artıran salgın ve soğuk hava nedeniyle vatandaşların pekmez almaya yöneldiğini söyledi.

ÇAL İLÇESİNİN ÜZÜMLERİNDEN ÜRETİLİYOR

Avucu, “Büyüklerimizden görüp, öğrendiğimiz kadarıyla pekmez kış aylarının vazgeçilmesidir. Bilhassa üşümeye, kansızlığa ve herhangi bir rahatsızlığa engellemek için bire bir faydalı. Pekmezimiz doğal el yapımıdır. Çal ilçesinde bulunan üzümlerden elde edildi. Biz de yaşlı nenelerimizden ve köyde yaşayan teyzelerimizden alıp satıyoruz. Burada pazara getirip satıyoruz.





PANDEMİ DOĞAL ÜRÜNLERE İLGİYİ ARTIRDI

Pekmez alan müşterilerimiz üründen memnun. Artık son zamanlarda pandemiden dolayı doğal ürünlere daha çok önem verildiği için pekmez satışımız yüzde 60 daha da arttı. Eskiye oranla pekmeze gün geçtikçe talep artıyor.” dedi.

"SOBAYA ODUN ATMAK YERİNE BİR BARDAK PEKMEZ İÇ"

Çocukluğundan bu yana pekmezin faydalı olduğunu büyüklerinden öğrendiğini anlatan Nevzat Özdemir, pekmezin her yaş grubu için faydalı olduğuna dikkat çekti.

Özdemir, “Biz köylü çocuğuyuz. Pekmezin insan sağlığına birçok faydası var. Kışın özellikle sobaya odun atmak yerine bir bardak pekmez iç ısınıyorsun. Biz bunu biliyoruz. Ayrıca pekmezin içindeki hastalıklara birebir geliyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için de çok sağlıklıdır. Pekmezin çok faydalı olduğunu nenem ve dedemden biliyorum. Pazarda el yapımı, farklı katkı maddesi bulunmadığı ve doğal olduğunu düşündüğümüz için alıyoruz.” diye konuştu.