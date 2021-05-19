Dünyanın kekik bahçesi olarak tanımlanan Denizli’de, ekonomik açıdan önemli yere sahip olan kekik üretiminde son fideler toprakla buluşturuluyor.

Dünyada üretilen kekiğin yüzde 75’i Türkiye’den, bu üretimin yüzde 90’nı ise Denizli’den karşılanıyor.

Denizli’de ilk kekik üretimi için 1992 yılında adımlar atıldı. En çok kekik üretimi Pamukkale, Güney, Buldan, Çal ve Bekilli ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin kekik üretimi açısından en önemli kentlerinden biri olan Denizli’de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sık sık bilgilendirme çalışmaları yapılıyor,

Dünyaya kekik ihracatının yüzde 75’lik kısmı Denizli’den.

Denizli’de ilk kekik üretimi için fidanlar toprakla buluşuyor VİDEO

KEKİKLER 85 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Denizli ve çevresinde üretilen kekikler 85 ülkeye ihraç ediliyor. Kekik üretimi konusunda önemli ilçelerden biri olan Buldan’da mahallelerde fide dikimlerinde sona yaklaşıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar akşam saatlerine kadar devam ediyor.

Traktörün arkasında bulunan makine üzerinde çalışanlar tarafından kekik fidanları dikilirken, aynı anda kurulan bir düzenekle can suyu da veriliyor.

“ORGANİK OLARAK KEKİĞİMİZ YETİŞİYOR”

Kekik üretiminin verimli olduğunu dile getiren kekik üreticisi Ertan Kesen; “Ekim ayında hazırladığımız ocaklara kekik tohumu atıyoruz. Nisan ayında tohumlardan çıkan fideleri tarlalarımıza dikiyoruz. Haziran ayında kekik hasadı yapılır. Kekik fideleri boy atmaya başladığı zaman gübreleme ve çapa yapıyoruz. Kesinlikle ilaç verilmiyor. Tamamen organik olarak kekiğimiz yetişiyor.” dedi.

“HERKESE KEKİK TÜKETMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM”

Kekik fidesi dikimi yapan Şenay Köylüoğlu de kekiğin Buldan’daki toprağı ve iklimi sevdiğini aktararak; “Kekik alıcıları bölgemizin kekiğinin en yüksek kalitede olduğunu, yağ oranının diğer bölgelerden fazla olduğunu söylüyorlar. Biz de en kaliteli kekiği üretmek için çalışıyoruz. Günümüzde yaşanan koronavirüsün üstesinden Buldan kekiği gelecektir. Kekik her derde şifadır. Ben herkese kekik tüketmelerini tavsiye ediyorum.” diye konuştu.