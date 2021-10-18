Yurt dışından ithal edilen kahvede üretim talebi karşılamayınca fiyatlar, yüzde 40-45 oranında artış gösterdi.

Kahve fiyatlarındaki artış tüm dünyanın ortak sorunu. Kahvenin yetiştiği bölgelerde gerçekleşen doğal afetlerden dolayı zarar gören bahçelerden yeterli verim alınamayınca ürün azaldı.

DOĞAL AFETLER KAHVENİN FİYATINI ARTIRDI

Kahve satıcılar, fiyatlardaki bu artışın sebebini ithal edilen kahvenin yetiştiği bölgelerde gerçekleşen doğal afetler olarak görüyor. Dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan yangın ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını etkiledi.

KAHVE ÇEKİRDEĞİNİN İTHALAT MALİYETİ YÜKSELDİ

Bu durum aynı zamanda kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini de arttırdı. Kahve fiyatlarındaki artış, hem kahve satıcılarına hem de vatandaşların cebine yansıdı.

FİYATLAR YÜZDE 40-45 ARTIŞ GÖSTERDİ

Denizli’de kahve çeşitleri satan Serkan Tekin, kahve fiyatlarının bir ay içerisinde yüzde 40 ile 45 arttığını belirtti.

Fiyatların Türkiye ve Brezilya’da yaşanan afetlerden dolayı kaynaklandığını düşündüklerini söyleyen Tekin, “Kahvede elbette bir zam artışı var. Kurban Bayramı'ndan sonra Brezilya'da yaşanan iklimsel olayların hala etkisini sürdürdüğünü duyuyoruz. Bu yaşanan fiyat artışları vatandaşlarımız kahve talebini engellemedi. Gün geçtikçe kahveye olan talep artıyor. Şu anda bizim yapabileceğimiz pek bir şey yok. Çünkü kahve ülkemizde genellikle yetişmiyor. Kahve üretimi ülkemizdeki iklime uygun değil. Tek temennimiz Brezilya'daki yaşanan afetlerin durması ve işlerin yoluna girmesidir.” şeklinde konuştu.

Denizli'de kahve fiyatları yüzde 45 arttı VİDEO

