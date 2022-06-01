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    Denizli'de kırsal kalkınma için uzman ellere destek veriliyor

    Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmaya destek veriyor. Bu kapsamda Denizli de destek alan iller arasında yer alıyor.
    • 01.06.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:04
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    Denizli'de kırsal kalkınma için uzman ellere destek veriliyor

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanan kalkınma destekleri çerçevesinde Denizli’de kırsal kalkınmanın desteklenmesi için hayata geçirilen "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesinde, hibe almaya hak kazanan girişimcilerle sözleşmeler imzalandı.

    16 projeye hibe sözleşmesi

    İHA'nın haberine göre, başvuru yapan 16 proje sahibi ile Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmeleri imzalandı.

    İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, imza töreninde yaptığı konuşmada; “İlimizde 1 yöresel coğrafi işaretli ürün işleme paketleme, 1 tıbbi aromatik yetiştiriciliği, 1 kapama meyve bahçesi, 1 arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri, 5 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 7 büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, olmak üzere toplam 16 proje için hibe sözleşmesi imzaladık.” şeklinde açıklama yaptı.

    Destek her yıl büyüyor

    Bakanlıkça uygulanan tarımsal yatırımlara desteğin her yıl giderek arttığına dikkat çeken İl Müdürü Çınar, yatırımların Denizli’ye ve tarım sektörüne hayırlı olması diledi.

    Denizli de kırsal kalkınma için uzman ellere destek veriliyor #1

    Denizli de kırsal kalkınma için uzman ellere destek veriliyor #2


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