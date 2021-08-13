Denizli'de kuraklık ve sıcaklar bal üretimini vurdu

Uzmanlara göre, yaşanan kuraklık, yangınlar ve aşırı sıcak hava nedeniyle doğada arıların bal yapacağı bitkiler çok kısa sürede kuruduğu için bal verimi de yarıya düşecek.

Denizli Arı Birliği Başkanı Nihat Çomak, yaşanan kuraklık ve aşırı sıcak havaların bal üretimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

BAL ÜRETİMİNDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Denizli’de yaşanan kuraklık, aşırı sıcak hava ve orman yangınları bal üretimini olumsuz etkiledi. Muğla bölgesindeki ormanlar da yanınca bal üretimi de olumsuz etkilendi. Geçen yıl 2 bin ton civarında bal üretimi yapılan Denizli’de bu yıl bal üretiminin yüzde 50 azalması bekleniyor.

DENİZLİ'DEKİ BAL ÜRETİCİLERİ ZOR GÜNLER YAŞIYOR

Birliğe kayıtlı bin 200 üyeye ait 180 bin kovanda Denizli olarak Türkiye Bal üretiminin yüzde 2’sini karşıladıklarını ancak bu yıl bu rakamlara çıkmanın mümkün olmadığına dikkat çeken Çomak, "Yaşadığımız sıcaklık ve kuraklık tarım sektörünü olduğu kadar arıcılık sektörünü de olumsuz etkilemektedir. İlkbahar sezonunda yoğun esen rüzgârlar maalesef sıcaklığın daha hissedilmesine neden oldu. Birçok üründe üretim düştü. Tabiatta arıların faydalandığı floran kaynaklarda olumsuz etkenlerden zararlı yönden etkilendi. İlimizde maalesef bu yıl istenen üretimi sağlama beklentimiz kalmadı.

YAŞANAN AFETLER BAL VERİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Arıcılarımız sonbahar mevsiminde üretim yapmak maksadıyla daha çok çam balı üretim alanına kovanlarını götürürken, bu yıl içerisinde yaşanan afetten dolayı üretimin olmayacağı düşüncesi içerisindeyim. Arıcılar istediği verimi alamadılar. Yaklaşık yüzde 50 üzerinde düşüş beklemekteyiz. İlimizde 2 bin ton civarı bal üretimi gerçekleştirilirken, bu rakamın 1 ton altına düşmesi bekleniyor." dedi.