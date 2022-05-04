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    Denizli'de Ramazan Bayramı'nda kuzugöbeği mantarı avı

    Ramazan Bayramı'nda tatile çıkanlar, büyüklerini ziyaret edenler ve dinlenenler olduğu gibi çalışmayı sürdürenler de var. Denizli’nin Çameli ilçesinde kuzugöbeği mantarı avına çıkanlar da bu kesimden.
    • 04.05.2022 - 09:31
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    Denizli'de Ramazan Bayramı'nda kuzugöbeği mantarı avı

    Denizli’nin Çameli ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler, kilosu 500 liraya kadar alıcı bulunan kuzugöbeği mantarı avına çıkarak Elmalı, Karabayır, Kirazlıyayla ve Sarıkavak mahallerindeki dağlık ve ormanlık alanlara akın etti.

    Kuzugöbeği nisan-mayıs ayı arası toplanıyor

    Nisan ayı sonlarından mayıs ayının sonuna kadar Çameli’nde bol miktarda toplanan kuzugöbeği mantarı, bölge halkının hem ekonomisine katkı hem de sofralarına katkı sağlamaya devam ediyor.

    Kilosu 500 lira

    Topladığı kuzugöbeğini kilosu 500 liraya kadar gelen tüccarlara satan vatandaşlar, aile bütçesine ekonomik yönden de büyük katkı sağlıyor.

    Kuzu göbeği besin deposu

    Aynı zamanda büyük bir besin deposu olan kuzugöbeği, alışılmışın dışında bir tat olarak ayrı bir lezzet sunuyor.

    Denizli de Ramazan Bayramı nda kuzugöbeği mantarı avı #1

    Kuzugöbeği dolması tarifi

    İHA'nın haberine göre, kuzugöbeğini bulup dolmasını yapan Nermin Uysal, “Kuzugöbeği mantarını hep soğanla kavurup yumurtalarsınız, bu kez bir değişiklik yapın ve ziyafete dönüştürün. Denemenizi tavsiye ederim. Hele içini fazla yapıp pilav üzerinde sunumu daha güzel olur.” dedi.

    Denizli de Ramazan Bayramı nda kuzugöbeği mantarı avı #2


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