Denizli’nin Kale ilçesinin yöresel ürünleri sergilendi

Denizli’nin Kale ilçesinde Yöresel Ürün ve Sanat Festivali'nin üçüncüsü bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yöresel ürünlerin tanıtıldığı festivallerden birisi de Denizli'de gerçekleşti.



Denizli’nin Kale ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yöresel Ürün ve Sanat Festivali, yoğun katılımın olduğu bir törenle başladı.

Cumhuriyet Bayramı nedeni ile festival kapsamında bugün fener alayı ile havai fişek gösterileri yapılacak.

Vatandaşlardan festivale yoğun ilgi

Çarşı Meydanı’nda düzenlenen festivaldeki törene, çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

28-29 ve 30 Ekim 2022 tarihlerinde devam edecek festivalin, Kale ilçesinde üretilen ürünlerin tanıtılması amaçlanıyor.

El ürünleri tanıtıldı

Yoğun ilgi gören festivalde biber, turşu, kuru bakliyat, tarım ürünleri ve el sanatları gibi ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İHA'nın haberine göre, yarın festival stand gezileriyle son bulacak.

























