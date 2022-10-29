Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
389.739
1.30%
BTXN Coin
10.61
-0.18%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Denizli’nin Kale ilçesinin yöresel ürünleri sergilendi

    Denizli’nin Kale ilçesinde Yöresel Ürün ve Sanat Festivali'nin üçüncüsü bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
    • 29.10.2022 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’nin Kale ilçesinin yöresel ürünleri sergilendi

    Yöresel ürünlerin tanıtıldığı festivallerden birisi de Denizli'de gerçekleşti.

    Denizli’nin Kale ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yöresel Ürün ve Sanat Festivali, yoğun katılımın olduğu bir törenle başladı.

    Cumhuriyet Bayramı nedeni ile festival kapsamında bugün fener alayı ile havai fişek gösterileri yapılacak.

    Vatandaşlardan festivale yoğun ilgi

    Çarşı Meydanı’nda düzenlenen festivaldeki törene, çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

    28-29 ve 30 Ekim 2022 tarihlerinde devam edecek festivalin, Kale ilçesinde üretilen ürünlerin tanıtılması amaçlanıyor.

    El ürünleri tanıtıldı

    Yoğun ilgi gören festivalde biber, turşu, kuru bakliyat, tarım ürünleri ve el sanatları gibi ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

    İHA'nın haberine göre, yarın festival stand gezileriyle son bulacak.

    Denizli’nin Kale ilçesinin yöresel ürünleri sergilendi #1

    Denizli’nin Kale ilçesinin yöresel ürünleri sergilendi #2

    Denizli’nin Kale ilçesinin yöresel ürünleri sergilendi #3

    Denizli’nin Kale ilçesinin yöresel ürünleri sergilendi #4

    Denizli’nin Kale ilçesinin yöresel ürünleri sergilendi #5

    Denizli’nin Kale ilçesinin yöresel ürünleri sergilendi #6

    Denizli’nin Kale ilçesinin yöresel ürünleri sergilendi #7


    33 yıllık eşinden şiddet gördüğünü söyleyen adam: Ne olur beni kurtarın
    3. Sayfa

    33 yıllık eşinden şiddet gördüğünü söyleyen adam: Ne olur beni kurtarın

    Almanya'da Manuel Neuer belirsizliği sürüyor
    Dünya Kupası

    Almanya'da Manuel Neuer belirsizliği sürüyor

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir