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    Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına rekor başvuru

    Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için 110 milyar dolarlık rekor başvuru gerçekleştirdi.
    • 29.11.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 11:59
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    Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına rekor başvuru

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının rekor düzeye ulaştığını bildirdi.

    Yılmaz'a göre, artık depolama sistemleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerimiz de baz yük santralleri gibi çalışabilecek.

    EPDK tarafından hazırlanan ve 19 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren elektrik depolama düzenlemesi sonrasında, depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için yapılan başvurulara ilişkin gelişmeler gözler önüne serildi.

    Depolama düzenlemesi enerji sektöründe çığır açtı

    Depolama düzenlemesinin enerji sektöründe çığır açtığını vurgulayan Yılmaz, "Öncelikli hedefimiz enerji arzımızı artırmak ve elbette bunu yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızla yapmak. Artık depolama sistemleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerimiz de baz yük santralleri gibi çalışabilecek." diye konuştu.

    Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına rekor başvuru #1

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    Emre amade kapasitenin artırılmasıyla sistem güvenliğinin pekiştirileceğine ve kesintili üretimden dolayı sıkıntı yaşayan sistem işletmeciliğinin rahatlatılacağına işaret eden Yılmaz, başvurulara ilişkin şu verileri paylaştı:

    "Düzenleme yayınlanalı henüz 2 hafta olmadan kurumumuza, depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için rekor düzeyde başvuru yapıldı. Şu anda 110 milyar dolara ulaşan bir yatırım talebi söz konusu. Mevcut kapasite dikkate alındığında, bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını bekliyoruz. Yatırımcının ortaya koyduğu bu iştah sektörümüz ve ülkemiz için gurur verici. Biz bu düzenlemeyi, ülkemizin potansiyeline inanarak ve yatırımcımıza duyduğumuz güvenin boş çıkmayacağını bilerek yaptık."


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