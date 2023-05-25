Depolar depremde hasar gördü, çiftçi ürününün TMO tarafından alınmasını bekliyor Kahramanmaraş merkezi depremin etkilediği 11 ilde üreticinin tahılının TMO tarafından alınmasına ilişkin talep geldi. Depolar hasar aldı. Çiftçi ürünlerin zayi olmaması için alınmasını bekliyor.

AA

Depremin ardından hasar alan binalardan bir kısmı da depolar oldu.

Deprem bölgesinde tahılı depolama imkanında, yıkımlardan dolayı sıkıntıya düşüldü.

Bu olumsuz sonuçtan dolayı da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) doğrudan tarladan alım yapması gündeme geldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarını, beraberindeki Battalgazi, Arguvan, Doğanşehir, Hekimhan ve Akçadağ ilçe ziraat odaları başkanlarıyla ziyaret etti.

"Depremzede çiftçe üretimden vazgeçmedi"

Malatya çiftçisinin depremde büyük zarar gördüğünü ifade eden Kılınç, ancak salgın sürecinde olduğu gibi yine üretimden vazgeçmediklerini, üretimi sürdürdüklerini söyledi.

"Bir avuç tahılımızı koyacak depomuz kalmadı"

Arpa, buğday, mercimek hasatlarının başladığını, birçok deponun depremlerde yıkıldığını, köylerde yıkılmayan depolara da evi yıkılan akrabalarının eşyalarını yerleştirdiklerini dile getiren Kılınç, sorunun çözümü için öneride bulundu: