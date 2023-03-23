Deprem bölgelerinde tapu işlemleri mobil tırda Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapılacak işlemlerin aksamaması ve hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için pratik ve kapsamlı çözümler sunuluyor.

AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı il ve ilçe müdürlüklerinin birçoğu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak, kullanılamaz hale gelmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, tapu işlemleri için depremden etkilenen illerde mobil tır devreye girdi.

Mobil tır deprem bölgesinde bölgede

Afetlerde tapu ve kadastro işlemlerinin aksamaması için oluşturulan mobil tır, görevine 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde başladı.

Şehir şehir dolaşacak

İlk olarak Gaziantep'e gönderilen tır ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde faaliyetini sürdürdü. Mobil tır, depremlerden zarar gören kamu binaları kullanılır hale gelene kadar şehir şehir dolaşarak, faaliyetlerine devam edecek.

Tapuyla ilgili kimlik güncellemeleri

Tırda depremzede vatandaşların taşınmazlarına ilişkin resmi belgelerin yanında, tapuyla ilgili kimlik güncellemeleri de yapılıyor.

Veriler sağlanıyor

Bu kapsamda afet bölgesinde görev alan kamu kurum ve kuruluşların depremde yıkılan ya da zarar gören bölgenin tespiti için binanın projesine ve binada kimlerin oturduğu, mülkiyetin kime ait olduğuna dair veriler, satış ipoteği hariç mobil tır aracılığıyla sağlanabiliyor.

Şimdilik arşivlere erişim yok

Araçta şu an arşivlere erişim olmadığı için yalnızca resmi kurumların, depremzedelerden taşınmazlarına ilişkin istediği resmi belgeler veriliyor. İlerleyen dönemde arşivlere erişim sağlandıktan sonra ise Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılan tüm işlemler mobil tırda da yapılabilecek.

Özel olarak tasarlandı

Özel olarak tasarlanan tırda bulunan sistem 2 personel tarafından hazır hale getirilebiliyor.

Taşra teşkilatındaki tapu hizmetlerini sunmak için oluşturuldu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, "mobil tır" uygulaması, kısa bir süre önce, taşra teşkilatındaki tapu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Kendi elektriğini üretiyor

Üzerindeki güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini üretecek yapıda hazırlanan mobil tırda LED ekran, jeneratör sistemi, sıramatik sistemi, ofis malzemeleri, mutfak, tuvalet, uydu teknolojileri, iletişim altyapı sistemleri, bilgisayarlar, fotokopi, tarayıcı, yazıcılar, ses ve kamera sistemleri, klima ve yangın söndürme sistemleri yer alıyor. Araçta engelli vatandaşlar için de özel girişler bulunuyor.