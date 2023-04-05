Deprem bölgesi Cazibe Merkezleri Programı'ndan yararlanacak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı iller, Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil edildi. Böylelikle bu illeri imar ederken daha avantajlı yatırım olanaklarından yararlanabilecek.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il yıkıcı anlamda etkilendi.

Bu illerin yaralarını sararak kalkınabilmesi için pek çok açıdan yatırımlar devam ediyor.

Bölge, en üst teşviklerden yararlanabilecek

Deprem bölgesindeki yatırımların en üst teşviklerden yararlanabilmesi için Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındı.

Karar, Resmi Gazete'de yer aldı

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Sivas'ın hasar gören ilçelerinde gerçekleştirilecek asgari 1 milyon 500 bin liralık yatırımlar, 6. Bölge teşviklerinden faydalanabilecek.

Böylelikle bu iller Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınmış oldu.

Yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da dahil olacak

Desteklerden, deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar, yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar yararlanabilecek.

Yatırımlar, için faiz veya kâr payı desteği

Bu illerde yapılacak yatırımlar, için faiz veya kâr payı desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla 30 milyon lirayı geçemeyecek.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılan, faiz veya kâr payı desteğinden yararlanan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için, belirtilen sınırlar aşılmamak kaydıyla, uygulanan faiz veya kâr payı desteği puanında değişiklik yapılmadan destek süresi sonuna kadar uygulama yapılacak.