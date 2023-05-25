Deprem bölgesinde 141,5 bin kişi işsizlik ödeneğinden faydalanıyor Kahramanmaraş merkezli depremler etkilenen illerdeki istihdam olumsuz etkilenirken, devletin destekleri bölgeye artarak devam ediyor.

İHA

Deprem nedeniyle OHAL bölgesi ilan edilen illerde işten çıkarma yasağı getirilmiş ve kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlanabilme imkanı tanınmıştı.

Bu çerçevede İŞKUR verilerine göre, Şubat 2023 itibarıyla işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı aylık olarak 134 bin 686 kişi artarak 319 bin 703, faydalananların sayısı ise 53 bin 265 artarak 141 bin 514 oldu.

Deprem sonrasında sağlanan istihdam destekleriyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanan sayısı bir önceki ay 1.261 iken, deprem sonrasında 81 bin 707’ye ulaştı. Ödeme miktarı ise 1,3 milyon TL'den 231 milyon 289 bin TL'ye yükseldi.

580 binin üzerinde istihdam kaybı

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni'nin Şubat 2023 sayısında aktarılanlara göre, kayıtlı istihdam verileri, Şubat 2023'te deprem öncesine kıyasla 580 bin 394 istihdam kaybına işaret ederken Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman'da çalışan sayısındaki düşüşler yüksek seviyelerini korudu.

Kayıtlı istihdamda aylık yüzde 1 artış yaşandı

Ocak ayında deprem bölgesine ait istihdam bildirimlerinde yaşanan keskin düşüşler toplam kayıtlı istihdamda aylık olarak yüzde 3,4 gerilemeye neden olurken Şubat ayında ise yüzde 1 artış kaydedildi.

Deprem bölgesindeki istihdam

Diğer taraftan, Şubat 2023 itibarıyla yıllık veriler Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da yüzde 30 ve üzeri, Adıyaman'da da yüzde 20 dolayında istihdam kayıplarının bulunduğunu; Osmaniye, Gaziantep ve Elazığ'da daha sınırlı da olsa istihdamda daralmaların yaşandığını gösteriyor.

Sektöre göde istihdam

Şubat ayında imalat ve toptan-perakende ticaret sektöründe gözlenen yıllık istihdam artışlarının deprem öncesi seviyelerin altında olduğu görüldü.

Hizmet sektörlerinden finans ve sigorta faaliyetlerinde geçen ay gözlenen keskin istihdam kaybı büyük ölçüde telafi edildi.

Yıllık istihdam değişimlerine bakıldığında, imalat ve toptan-perakende ticaret sektörlerinde artışların deprem öncesine kıyasla önemli oranda gerilediği; imalatta yüzde 2,5'e, toptan ve perakende ticaret sektöründe ise yüzde 3,7'e düştüğü gözlemlendi.

Bunun yanı sıra, inşaat sektöründe geçtiğimiz aylarda yaşanan hızlı artış eğilimi yüzde 12,8 ile korundu.

Depremde finans ve sigorta sektörü daha olumsuz etkilendi

Depremde en fazla etkilenen sektörlerden biri olarak yıllık istihdamı ocak ayında yüzde 5,1 oranında daralan finans ve sigorta faaliyetlerinde, Şubat ayında yüzde 6,5 oranında artış kaydedildi.

Eğitim, ulaştırma, depolama sektörlerinde istihdam artışı yaşandı

Diğer hizmet sektörlerinden eğitimde yüzde 2,7, ulaştırma ve depolamada yüzde 4,5 düzeyinde istihdam artışları yaşanırken her ikisi de deprem öncesi düzeylerinin altında kaldı.