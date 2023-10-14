Deprem bölgesindeki besicilere destek! 5 bin 804 büyükbaş hayvan dağıtımına başlandı Kahramanmaraş depreminin ardından zarar gören hayvan barınaklarında iyileştirme çalışmaları, yeni ahır inşaatları yapıldı ve telef olan hayvanların bire bir karşılanmasına devam edildi.

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AA

Kahramanmaraş merkezli deprem çevrede bulunan 11 ili derinden etkiledi.

Binalar hasar aldı, 50 binden fazla can kaybı yaşandı ve hayvanlar telef oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, depremde zarar gören besicilere hayvan teminini sürdürüyor.

Depremlerde hayvanları ölen çiftçiler için 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapılan çalışma dair, "Üreticilerimizin almış olduğu ve alacağı ürünlerde minimum iki katı kadar fark olacak." açıklamasında bulundu.

Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde tören yapıldı

Bakan Yumaklı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyükbaş hayvanları ölen çiftçilere hayvan dağıtımı dolayısıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Hayvanların dağıtımına Malatya'dan başlandı

Yumaklı, Malatya'da depremzede çiftçilere süt ineği dağıtımında yaptığı konuşmada, depremlerde hayvanları ölen çiftçilere dağıtılacak 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımına Malatya'dan başladıklarını söyledi.

"550 büyükbaş hayvan teslimi yapılacak"

Malatya'da 550 büyükbaş hayvan teslimi yapacaklarını aktaran Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

Biz onlara bugün bir bölümünü teslim etmiş olacağız. İçinde bulunduğumuz yapı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Sultansuyu Tesisleri. Burası Türkiye için son derece önemli. Özellikle sperma üretiminde Türkiye'nin çok önemli bir ihtiyacını karşılayan, hayvansal kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları olan bir işletme. Burada da bu teslimi yapıyoruz. Teslim edilen hayvanlar elbette özellikleri itibariyle son derece üst düzeyde, üreticilerimizin almış olduğu ve alacağı ürünlerde minimum iki katı kadar fark olacak. İnşallah bu teslimden üreticilerimizin 1'i 5, 5'i 10, 10'u da 100 olsun, bereketli olsun. Biz her zaman için üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.

"Köy evleri ve ahırlar konusunda seferber olundu"

Bakan Yumaklı, devletin deprem konutlarında olduğu gibi köy evleri ve ahırlar konusunda da seferber olduğunu dile getirerek, bakanlıkların tamamının çalışmaları devam ettirdiğini ifade etti.

"Üreticilerin çadır ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecek"

Ahırların yapım sürecinde üreticilerin çadır ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

Biz hep şunu söylüyoruz; tarımsal üretimin içerisinde kadınlar ve gençler olduğu sürece bizim ülke olarak endişe etmemizi gerektirecek bir şey yok. Onların tarımsal üretimin içerisinde çok daha fazla olmalarını istiyoruz, bekliyoruz. Bunun cesaretlendirilmesi için özellikle bakanlığımızın birçok teşviki var. Bugün burada ilgili arkadaşlarım da geldi. Onların tarımsal üretim yapmak isteyen bütün üreticilerimizi hibe destekleri başta olmak üzere bütün desteklerimizden faydalanarak üretim içerisinde kalmalarını ve üretmeye devam etmelerini istiyoruz.

Konuşmaların ardından da 75 çiftçiye 76 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Üreticiler memnun

Çiftçilerden Aliseydi Gümüş ise depremlerde hayvanlarını kaybettiğini ve dağıtılan büyükbaş hayvanlarla ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Abuzer Çalışkan da dağıtılan törende hayvanını aldığını belirterek, "Allah razı olsun. Hayvanımızı aldık." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)