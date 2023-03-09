Deprem bölgesinde bitki koruma ürünleri satanlara çalışma ruhsatı kolaylığı Kahramanmaraş depreminden etkilenen bölgelerde bazı sorumluluklar esnetilmeye devam ediliyor.

Kullanılamaz durumdaki onaylı bitki koruma ürünü satış yeri ile depolarının, aynı ilde geçici yerlerde faaliyette bulunmak üzere taşınmaları halinde, çalışma ruhsatı şartı aranmayacak.

Bir yıla yakın süre çalışma ruhsatı şartı yok

Deprem bölgesinde bitki koruma ürünleri satan iş yerlerine ruhsat kolaylığı, 6 Şubat 2024'e kadar sürecek.

Resmi Gazete'de yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni alınan karara göre, bitki koruma ürünleri, Bakanlık tarafından izin verilen yerlerde satılıp depolanabiliyor.

11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesi kapsam alanında

Buna karşın, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesinde, bazı bitki koruma ürünü satış yeri ile depolarının depremden etkilendiği tespit edildi.

Satış yeri yine aynı il sınırlarında kurulmalı

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde, kullanılamaz durumda olduğu tespit edilen onaylı bitki koruma ürünü toptan veya perakende satış yeri ile depolarının, aynı il içinde geçici yerlerde faaliyette bulunması gerekecek.

Bildirimlerinde zorunluluk yok

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi bildirimlerinde de 6 Şubat 2024'e kadar zorunluluk aranmayacak.