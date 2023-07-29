Deprem bölgesinde Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgesel kriz gerekçeli işsizliği önleyip istihdamı korumak amacıyla devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi uzatıldı.

ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzatılan 3 aylık süreçte yaklaşık 1 milyar liralık kısa çalışma ödemesi yapılacağını açıklanmıştı.

Konuyla ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

8 Mayıs tarihinden itibaren kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri için başvuru yapanlara yönelik Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Yaklaşık 115 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması bekleniyor.

Vedat Işıkhan: Söz verdiğimiz gibi tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız

Bakan Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz verdiğimiz gibi tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İşsizlik Sigortası Fonu prim gelir oranı yüzde 50 oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka karara göre de işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve işsizlik riskini azaltmak için yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.