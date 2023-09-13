Deprem bölgesinde kullanılacak inşa faaliyeti eşyasının ithaline esneklik Kahramanmaraş depreminin ardından bölgenin yeniden imarının yükünü hafifletmek için alınan kararlardan birisinde daha süre uzatımına gidildi.

AA

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde deprem felaketi yaşadı. Felaketin yaralarını sarmak için de birbirinden farklı konularda birçok karar alındı.

Depremin ardından enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın mevcut gümrük kıymetine bağlı kalmadan ithal edilmesine imkan tanınmıştı.

Afet bölgesi ilan edilen yerler için alınan karar, depremzedelerin yükünü hafifletmek için alınmıştı.

Karar, 15 Eylül'e kadar geçerli olacaktı.

Esneklik 31 Aralık 2023'de bitecek

Deprem bölgesindeki inşa faaliyetlerinde kullanılacak eşyanın ithalatına getirilen esneklik 31 Aralık 2023'e uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Tebliğ değiştirildi

Tebliğ değişikliğiyle, bu kapsamda İthalat Genel Müdürlüğüne tanınan izin verme yetkisinin süresi yıl sonunda bitecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)