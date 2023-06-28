Deprem bölgesinde kurulan şirket sayısı artışa geçti TOBB verilerine göre Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilde açılan şirket sayısı 3 bin 500'ün üzerine çıktı.

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlenen bilgilere göre depremden etkilenen illerde deprem sonrasında kurulan şirket sayılarının ciddi anlamda yükseldiği görülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesinde 3 bin 507 şirket ve kooperatif faaliyete başladı

Buna göre, şubat-mayıs döneminde kurulan şirket ve kooperatif sayısı 3 bin 507, kapanan şirket ve kooperatif sayısı ise 434 olarak kayıtlara geçti.

Şubatta 11 ilde kurulan şirket ve kooperatif sayısı 510 iken, kapanan şirket ve kooperatif sayısı 50 oldu.

Martta kurulan şirket sayısı yüzde 11,06 arttı

Mart ayında kurulan şirket ve kooperatif sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 77,06 artışla 903 olurken, kapanan şirket ve kooperatifler ise yüzde 76 artışla 88 olarak gerçekleşti.

Nisanda

Nisanda ise kurulan 923 şirket ve kooperatife karşılık, 124 şirket ve kooperatif kapandı.

Mayısta

Mayısta kurulan şirket ve kooperatif sayısı 1.171'e yükselirken, kapanan şirket ve kooperatif sayısı ise 172 olarak kaydedildi.



490 gerçek kişi ticari işletme kurdu

Söz konusu aylarda toplam 490 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, 571 işletme kapandı.

Buna göre şubatta 65, martta 116, nisanda 135, mayısta da 174 gerçek kişi ticari işletme faaliyete başladı.

Şubatta 176, martta, 94, nisanda 105, mayısta da 196 gerçek kişi ticari işletme kapandı.

11 ilde kurulan şirket ve kooperatif sayıları

Depremlerden etkilenen 11 ilde kurulan şirket ve kooperatif sayılarının şubat ve mayıs ayları karşılaştırması şöyle:

İller - Şubat - Mayıs

Adana - 152 - 233

Adıyaman - 9 - 30

Diyarbakır - 90 - 150

Elazığ - 24 - 37

Gaziantep - 99 - 267

Hatay - 29 - 123

Malatya - 10 - 76

Kahramanmaraş - 16 - 80

Şanlıurfa - 75 - 144

Kilis - 1- 12

Osmaniye - 5- 19