Deprem bölgesinde veterinerlik hizmeti verenlere kolaylık sağlandı Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 11 ilde 600 bin konut ve iş yerleri hasar gördü ve 46 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu şartlarda faaliyetlerin yürütülmesi için zorunluluklarda esnetilmeye gidildi.

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren zarar gören ruhsatlı veteriner hekim muayenehane veya polikliniklerinde normal şartlarda aranan kriterler belli bir süre askıya alınacak.

Bu kapsamda, muayenehane ve poliklinik bölümleri için belirlenen hekim, muayene ve malzeme odalarının sayı ve büyüklük kriterleri istenmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı.

6 Şubat 2024'e kadar

Depremlerde zarar gören veteriner hekim muayenehane ve polikliniklerinin sahip olması gereken bazı teknik şartlar da 6 Şubat 2024'e kadar aranmayacak.

Sahip olması gereken asgari teknik, hijyen ve sağlık şartlar var

Yönetmelik, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak muayenehane ve polikliniklerin sahip olması gereken asgari teknik, hijyen ve sağlık şartları ile bu yerlerin açılma, çalışma ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Geçici madde getirildi

Yönetmeliğe, deprem nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki veteriner hekim muayenehane ve polikliniklerine ilişkin geçici madde eklendi.

Zarar gören ruhsatlı veteriner hekim muayenehanelerine muafiyet

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde zarar gören ruhsatlı veteriner hekim muayenehane veya polikliniklerinde, 6 Şubat 2024'e kadar bazı asgari ve teknik şartlar aranmayacak.