Deprem bölgesindeki hasar ödemeleri: 55,5 milyar lira Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve hasar alan binalar için yapılan hasar ödemesi TSB tarafından açıklandı. Verilen bilgiye göre, DASK’ın 29,5 milyar liralık yaptığı ödeme dahil olmak üzere toplamda 55,5 milyar liralık hasar ödemesi gerçekleştirildi.

AA

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan yıkıcı Kahramanmaraş depreminde 10 bin kilometrekareyi aşan bir alan etkilendi, 50 binden fazla insan yaşamını kaybetti ve binlerce fabrika ve işletme zarar gördü.

Afetinin ardından geçen 5 ay sürecince hasar ödemelerinin çoğunun tamamlandığı aktarıldı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle sektörün toplam hasar ödemesinin 55,5 milyar liraya ulaştığını belirtti.

"Sektörün toplam hasar ödemesi 55,5 milyar TL’ye ulaştı"

Obalı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren’in açıklamalarını da hatırlatarak, DASK’ın Türkiye genelinde 600 bine yakın ihbar için bugüne kadar 29,5 milyar lira hasar ödeme yaptığını, böylece Kahramanmaraş depremleri nedeniyle sektörün toplam hasar ödemesinin 55,5 milyar TL’ye ulaştığını vurguladı.

"Kaza hayat ve konut sigortalarına 144 binden fazla dosyaya 26 milyar TL’ye yaklaşan tutarda ödeme yapıldı"

Obalı, başta ferdi kaza ve hayat sigortaları olmak üzere, konut sigortası, sanayi ve ticari yatırımlardaki mühendislik, yangın, kâr kaybı, nakliyat ve kasko gibi branşlarda 144 binden fazla dosyaya 26 milyar TL’ye yaklaşan tutarda ödeme yapıldığını ve öte yandan da 35 bine yakın dosya için de 10 milyar lira tutarında rezerv ayırıldığını aktardı.

"Ticari işletmelere 71 bin 532 adet dosyaya 21 milyar TL’yi aşan ödeme"

Branş bazında, ticari işletmeleri, sınai tesislerini ve bireysel teminatları içeren yangın branşında, 71 bin 532 adet dosyaya 21 milyar lirayı aşan toplam tutarla 11 ilde bugüne kadarki "en büyük ödemenin" gerçekleştiğini belirten Obalı, açıklamasını şöyle sürdürdü: