Deprem bölgesindeki mali müşavirlere kolaylık tanındı

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili kapsayan depremlerden sonra bölgedeki iş akışını kolaylaştıran tedbirler alındı.
Defter ve belgeler zayi ise inceleme tutanağı tutulmayacak
Yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında, deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde, defter ve belgelerin zayi olduğuna ilişkin belge sunulması durumunda, ait olduğu dönemlere ilişkin karşıt inceleme tutanağı aranmayacak.
Tasdik raporlarında karşıt inceleme tutanağı aranmayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" ile depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan mükelleflere ilişkin yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında karşıt inceleme tutanağının aranıp aranmayacağına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Zayi belgesi iş yerinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemelerinden alınabilir
Zayi belgesi iş yerinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemelerinden alınabileceği gibi il ve ilçe idare kurullarından da alınabilecek.
KDV iadeleri
Böylece, depremden etkilenen illerdeki mükellefler ile bu kişilerle ticari ilişkide bulunan mükelleflerin katma değer vergisi (KDV) iadelerini yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporlarıyla almasında süreç hızlandırılırken, söz konusu mükelleflerin olası mağduriyetlerinin giderilmesi sağlandı.