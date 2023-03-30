Deprem bölgesindeki mali müşavirlere kolaylık tanındı Mücbir sebep ilan edilen deprem bölgesinde görev yapan yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporlarında kolaylık getirildi. Alınan yeni karara göre müşavirlerin bünyesinde tutulan defterlerin kayıp olma ihtimaline karşı bazı sorumluluklarını ortadan kaldıran yöntemler belirlendi.

AA

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili kapsayan depremlerden sonra bölgedeki iş akışını kolaylaştıran tedbirler alındı.

Defter ve belgeler zayi ise inceleme tutanağı tutulmayacak

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında, deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde, defter ve belgelerin zayi olduğuna ilişkin belge sunulması durumunda, ait olduğu dönemlere ilişkin karşıt inceleme tutanağı aranmayacak.

Tasdik raporlarında karşıt inceleme tutanağı aranmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" ile depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan mükelleflere ilişkin yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında karşıt inceleme tutanağının aranıp aranmayacağına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Zayi belgesi iş yerinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemelerinden alınabilir

Zayi belgesi iş yerinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemelerinden alınabileceği gibi il ve ilçe idare kurullarından da alınabilecek.

KDV iadeleri

Böylece, depremden etkilenen illerdeki mükellefler ile bu kişilerle ticari ilişkide bulunan mükelleflerin katma değer vergisi (KDV) iadelerini yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporlarıyla almasında süreç hızlandırılırken, söz konusu mükelleflerin olası mağduriyetlerinin giderilmesi sağlandı.