Deprem felaketine ilişkin sigortacılıkta sık sorulan sorular Kahramanmaraş merkezli depremin ardından hasarlarla ilgili sigorta ödemeleri hakkındaki sorulara yanıt vermek için bir portal oluşturuldu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), deprem felaketine ilişkin sigortacılıkta sık sorulan sorular ve cevapları paylaşıldı. Sık sorulan sorular ve cevaplar yayınlandı Kurumun resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, deprem felaketine ilişkin sigortacılıkta sık sorulan sorular ve cevaplara yer verildi. Duyuru sosyal medya hesaplarında paylaşıldı Kurumun internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da paylaşılan duyuruya, "https://www.seddk.gov.tr/upload/doc/seddk-sss.pdf" adresinden ulaşılabiliyor.