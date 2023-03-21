Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), deprem felaketine ilişkin sigortacılıkta sık sorulan sorular ve cevapları paylaşıldı.
Sık sorulan sorular ve cevaplar yayınlandı
Kurumun resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, deprem felaketine ilişkin sigortacılıkta sık sorulan sorular ve cevaplara yer verildi.
Duyuru sosyal medya hesaplarında paylaşıldı
Kurumun internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da paylaşılan duyuruya, "https://www.seddk.gov.tr/upload/doc/seddk-sss.pdf" adresinden ulaşılabiliyor.