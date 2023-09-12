Depremde telef olan küçükbaş hayvanların bedelsiz dağıtımı tamamlandı Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde hayvanları telef olan yetiştiricilere yapılan dağıtımların tamamlandığı belirtildi.

İHA

Deprem, 50 binden fazla can alırken, binaların altında kalan hayvanlara da zarar verdi.

Besicilere, deprem sonrasında hayvanlarının yerine bedelsiz olarak yenilerinin sağlanacağının sözü verildi.

Besicilerin üzerine kayıtlı olup da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremde telef olan hayvan sayısı kadar yeni hayvan temini, 27 Mayıs 2023 itibarıyla başladı ve bugün bölgede 43 bin 317 baş küçükbaş hayvanın dağıtımı tamamlandı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 6 Şubatta yaşanılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve hayvanları telef olan yetiştiricilere yapılan dağıtımlar hakkında bilgi verdi.

Ne kadar hayvan telef oldu ise aynı sayıda telafi edildi

Yetiştiricilerin telef olan hayvanlarının 12 Mart 2023 tarihli ve 135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ayni olarak karşılandığını belirten TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, şu bilgilendirmede bulundu:

Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca yürütülen çalışmalar sonucunda hayvan dağıtımı süreci 27 Mayıs 2023 itibarıyla başlamış ve bugün itibarıyla bölgede 43 bin 317 baş küçükbaş hayvanın dağıtımı tamamlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın depremin ilk günlerinde söylediği ’Depremde hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını inekse inek, koyunsa koyun, tavuksa tavuk, arıysa arı olarak tekrar bedelsiz olarak yerine koyacağız’ sözünün bugün gerçekleştiğini ve yetiştiricilerimizin mağduriyetinin giderildiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

"Bedelsiz hayvan dağıtımı maddi olduğu kadar manevi yönden de çok değerli"

Genel Başkan Çelik, hayvanları telef olan yetiştiricilere yapılan bedelsiz hayvan dağıtımının maddi olduğu kadar manevi yönden de çok değerli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Devletimiz hem maddi hem de manevi yönden mağdurun yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki yetiştiricilerimizin telef olan küçükbaş hayvanlarının bedelsiz olarak karşılanarak dağıtımının tamamlanması sektörümüz açısından yaraların sarılması noktasında memnuniyet verici olmuştur. Diğer taraftan bölgenin küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir değere sahip olduğu göz önüne aldığımızda yetiştiricilerin zararlarının telafi edilmesini maddi anlamdan ziyade manevi olarak da çok değerli buluyoruz. Devletimizin yetiştiricinin yanında olması, zararlarını telafi ederek arkanda ben varım yeter ki sen üret demesi psikolojik olarak en önemli manevi desteklerden biridir.

Yetkililere teşekkür edildi

Çelik, dağıtımların tamamlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sektör adına teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)