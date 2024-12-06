Depremden etkilenen 11 şehre 104 milyar liralık altyapı yatırımı

AA

6 şubat 2023 tarihinde gerçekleyen Kahramanmaraş merkezli yımıcı iki depremlerden etkilenen 11 ilin yeniden inşası için devletin tüm kurumları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) da depremin yaralarının sarılmasına altyapı çalışmalarıyla büyük katkı sağlıyor.

İLBANK, deprem bölgesinde tamamlanan, devam eden ve planlanan altyapı çalışmaları için 96 milyar lirası uluslararası kuruluşlardan olmak üzere 104 milyar liralık finansman desteği sağlıyor.

ŞEHİRLERİN YENİDEN AYAĞA KALKMASI İÇİN ÇABA

İçme suyu, atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon ile yağmur suyu hatları gibi çok sayıda projeyi 11 ilde eş zamanlı hayata geçiren İLBANK, depremden etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kalması için yoğun çaba harcıyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI 11 BİN KİLOMETRE

İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda 11 ilde gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak şöyle konuştu:

İller Bankasının deprem bölgesinde yapmış olduğu çalışmalar ağırlıklı olarak içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları. Türkiye'nin çevre uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometre, bu altyapı çalışmalarının da toplam uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometreye tekabül ediyor. Yani şunu söyleyebilirim; deprem bölgesinde Türkiye'nin çevresini bir tur atacak kadar altyapı faaliyeti devam ediyor.

11 İLDE ALTYAPI YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

İLBANK desteğiyle depremden etkilenen illerde tamamlanan, devam eden ve planlanan altyapı çalışmaları şöyle: