Depremden etkilenen balıkçılar desteklenecek Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde yapılan balıkçılık ve su ürünleri yetiştiricileri de destek kapsamına alındı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkisi altına alıp, kalıcı hasarlara neden olmuştu.

Depremin ardından çeşitli sektörlere destekler verildi.

Şimdi de afet bölgesi ilan edilen illerde deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçılık gemisi sahipleri ile üretim tesisleri ve zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin desteklenmesi kararlaştırıldı.

İşletmenin destekten faydalanabileceği miktarın hesaplanmasında hasar tespiti yapılarak kayıt altına alınan miktarlar dikkate alınacak.

Karar Resmi Gazete'de

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçı gemisi sahipleri, gerçekleştiremedikleri avcılık faaliyetinden dolayı oluşan gelir kayıplarını karşılamak ve avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini temin etmek üzere desteklenecek.

Adana ve Hatay'a kayıtlı su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip olanlar

Adana ve Hatay'a kayıtlı ve 6 Şubat ve öncesi itibarıyla geçerli su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip olan, denizde faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamına gemi başına, 6 Şubat 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere destekleme ödemesi yapılacak.

Boy grubuna göre destek

Boy grubuna göre, 0-4,99 metre balıkçılık gemileri için Adana'da 5 bin lira, Hatay'da 10 bin lira, 5-9,99 metre balıkçılık gemileri için Adana'da 7 bin 500 lira, Hatay'da 15 bin lira, 10-11,99 metre balıkçılık gemileri için Adana'da 10 bin lira, Hatay'da 20 bin lira, 12-14,99 metre balıkçılık gemileri için Adana'da 15 bin lira, Hatay'da 30 bin lira destek verilecek.

Gemi başına destek

Gemi başına destek miktarı, 15-19,99 metre uzunluğundaki balıkçılık gemileri için Adana'da 20 bin lira, Hatay'da 40 bin lira, 20-29,99 metre balıkçı gemileri için Adana'da 25 bin lira, Hatay'da 50 bin lira, 30 metre ve üstü balıkçı gemileri için ise Adana'da 30 bin lira, Hatay'da 60 bin lira olacak.

Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da ruhsat tezkeresine sahip olanlar

Afet bölgesi ilan edilen illerden Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kayıtlı, 6 Şubat ve öncesi itibarıyla geçerli ruhsat tezkeresine sahip iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemileri için de destek ödemesi yapılacak.

Gemi başına destek tutarı

Buna göre, gemi başına destek tutarı, 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira, 10-11,99 metre balıkçı gemileri için 6 bin lira olarak belirlendi.

Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine verilecek destek

Diğer kararla da 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde üretim tesisleri zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak üzere desteklenmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Destekleme ödemeleri bir defaya mahsus yapılacak

Bu kapsamda, söz konusu illerde il-ilçe tarım müdürlüklerince hasar tespiti yapılarak kayıt altına alınmış üretim tesisleri zarar gören ve 6 Şubat tarihi veya öncesinde Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olup yetiştiricilik belgesine sahip olan su ürünleri yetiştiricilerine, 6 Şubat 2023 -31 Aralık 2023 tarihlerinde bir defaya mahsus olmak üzere destekleme ödemesi yapılacak.

Adet başına yardım

İşletmelere, adet başına 0,2 lira balık yumurtası yardımı, adet başına 1 lira yavru balık yardımı, kilogram başına 30 lira porsiyon balık yardımı, adet başına 250 lira anaç balık yardımı yapılacak.