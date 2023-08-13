Depremden etkilenen gençlere destek verilecek TESK, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından etkilenen gençlere yönelik olarak maddi ve pisiko-sosyal destek verme kararını aktardı. Kurum, depremden etkilenen 11 ilde pilot eğitim verecek.

AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) deprem bölgesine destek sağlarken gençlere iş edinmeleri noktasında mesleki eğitim vereceklerini de belirtti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençlere UNICEF aracılığı ile nakdi ve psiko-sosyal destek sağlayacaklarını belirtti.

Palandöken, yaptığı açıklamada, UNICEF ile işbirliği kapsamında 2018'den bu yana çocuk işçiliği ile kararlı bir mücadele sürdürdüklerini de hatırlattı.

"Temel amaç çocuk işçiliğinin önlenmesi"

Bu işbirliğinin temel amacının çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı, çalışan çocuklara ve ailelerine destek sağlamak olduğunu dile getiren Palandöken, şu bilgileri aktardı:

Bu kapsamda kendi öz denetim mekanizmasını kuran tek meslek örgütüyüz. İşyeri Denetim ve Danışmanlık Gruplarımız (İDDG) ile üye iş yerlerimizi denetliyor ve onlara danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Kahramanmaraş, Hatay, Bursa ve Gaziantep olmak üzere 11 ilde pilot eğitimlerimizi sürdüreceğiz.

Önce hızlı bir değerlendirme yapıldı

Palandöken, çıraklara iş yeri temelli eğitim fırsatları sunan Konfederasyona bağlı iş yerlerinin depremden nasıl etkilendiğini anlamak amacıyla hızlı bir değerlendirme çalışması yapıldığını belirtti.

"Gençlerin dijital dönüşümü desteklenecek"

Ayrıca gençlerin dijital dönüşümünü destekleyerek istihdam edilmelerini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Palandöken, dijitalleşmenin mesleki eğitime olan etkilerini değerlendirerek, buna yönelik eğitimler düzenleyeceklerini, çırakların dijital becerilerini ve profesyonel gelişimlerini destekleyeceklerini anlattı.

Çocuk işçi ve çırak ayrımı

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemine de değinen Palandöken, çocuk işçi ve çırak ayrımını şöyle yaptı: