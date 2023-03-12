Depremden Nurdağı ilçesindeki oto galericiler büyük yara aldı Kahramanmaraş merkezli depremler etkilediği 11 ilde faaliyet gösteren oto galericilerin elindeki araçları hurdaya çevirdi. Bu bölgelerden birisi de Nurdağı oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda kişinin ekmek kapısı olan oto galeriler de büyük hasar aldı.

Nurdağı'nda daha çok ticari ve panelvan tipi araçlar satılıyordu

Türkiye'nin önemli oto alım satım yerlerinden Nurdağı ilçesindeki galerilerde özellikle ticari ve panelvan tipi araçların satışı ön planda bulunuyor.

Yüzlerce araç, enkaz altında kaldı

Çok sayıda kişiye doğrudan ve dolaylı ekmek kapısı olan oto galerilerin önünde satış için bekleyen yüzlerce araç, depremde enkaz altında kaldı.

Hurda araçları polis koruyor

Yürütülen çalışma sonucu çoğunluğu enkaz altından çıkarılan ve boş bir araziye götürülen araçlar, polis ekiplerince korunuyor.

"İlçenin geçim kaynağı"

İlçede oto galericilik yapan Harun Çolak, ilçede yaşayanların önemli kısmının geçimini bu işten sağladığını söyledi.

"İlçede en az 500 galeri vardı"

Depremin kendilerini maddi ve manevi olarak çok etkilediğini belirten Çolak, şu bilgileri aktardı:

İlçede en az 500 galeri vardı. Her galeri 10 kişiye ortalama ekmek kapısı olsa, 5 bin kişi yapıyor. Yaklaşık 5 bin kişi bu işten geçimini sağlıyor. Bu galerilerde satışı bekleyen aşağı yukarı 5 bin araç vardı. Bunun en az 1.000'i gitti.

"Panelvanları açıp tadilat yaparak projeyle minibüse çeviriyorduk"

Galerisindeki 17 araçtan 7'sinin enkaz altında kaldığını kaydeden Çolak, ilçedeki vatandaşın dörtte birinin bu işle uğraştığını dile getirerek şöyle konuştu:

Türkiye'de bu anlamda ilk sıradaydık. Türkiye'nin hemen hemen hiçbir yerinde böyle bir ticaret yok. Panelvanları açıp tadilat yaparak projeyle minibüse çeviriyorduk. Onun da bir avantajı vardı. Bir de konum olarak avantajımız vardı. Güzel bir ticaretimiz vardı burada.

"En çok zarar gören sektör galericiler"

Hasar gören araçlarının çoğunun kullanılamaz halde olduğuna dikkati çeken Çolak, depremden en çok zarar gören sektörün galericiler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Hepsi pert durumda. Bunlar artık yapılmaz. Bakıyorsunuz araç sıfır kilometre ama tavanı komple gitmiş. Yani depremde en çok zarar gören sektör galericiler oldu.

"İlçenin ana dinamiği oto alım satım ve oto sanayi üzerine kurulu"

Oto galerici Ahmet Atlı da deprem anı ve sonrasının felaket olduğunu, bunun tarifinin mümkün olmadığını şöyle dile getirdi.

İlçe ticareti yüzde 80-90 oto alım satım üzerine. Sanayi de bundan ekmek yediği için, ilçenin ana dinamiği oto alım satım ve oto sanayi üzerine kurulu. Burası biterse Nurdağı diye bir şey bulamazsınız. Çünkü burada fabrika yok, büyük sanayi yok. Tarım da belli düzeyde zaten. Deprem hepimizi çok kötü etkiledi. Ben en yakın olarak halamı kaybettim. Çok fazla kayıp var.

"İnsanlar şok etkisinde"

Atlı, insanların şok etkisinde olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu: