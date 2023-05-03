Depremden sonra İskenderun'da kurulan 260 konteynerde yaşam başladı 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından etkilenen 11 ilde evleri yıkılan ve ağır hasar alanların barınma sorunları için bir yandan yeni binalar yapılırken diğer yandan da konteynerler devreye girdi.

AA

Bölgede kalıcı konutlar yapılıncaya kadar afetzedelerin yerleştirileceği konteyner kurulumu farklı noktalarda sürüyor.

Hatay da Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerin arasında yer aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir kuruluşun tarafından 260 konteynerin kurulumu tamamlanarak afetzedelere teslim edildi.

Bu kapsamda İskenderun Teknik Üniversitesi Yerleşkesi'nde depremlerin ardından Arkas Holding tarafından AFAD koordinasyonunda yapımına başlanan 260 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Şimdi depremzedeler bu alanlarda yaralarını sarmaya çalışıyor.

1.000 kişi yerleşti

Depremzedeleri ağırlamaya başlayan ve 1.000 kişinin yerleştirildiği Arkas Yaşam Merkezi'nde, oyun parkları, sağlık merkezi, ortak mutfak ve çamaşırhaneler yer alıyor.

Kütüphanesi de var

Yaşam merkezinde Arkas Spor taraftarının yardımlarıyla toplanan kitaplardan oluşan kütüphane de bulunuyor.

4 yataklı konteynerlerin içinde televizyon, buzdolabı, klima, yemek masası, kanepe ile mutfak ve banyo donanımları yer alıyor.

Çadırdan konteynere

Merkezdeki depremzededen Mustafa Kısaoğlu, depremlerde Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evinin ağır hasar aldığını belirtti. Depremlerin ardından çadıra yerleştirildiklerini anlatan Kısaoğlu, şöyle devam etti:

Şimdi buraya taşındık, mutluyuz. Hani evlerimiz gitti ama canlarımız sağ. En büyük mutluluk o. Benim 9 torunum, 4 gelinim ve bir kızım var. Çok şükür bizlerde can kaybı yok ama Antakya'da bir yeğenimizi kaybettik. Şu anda konteyner kentlerde gerçekten büyük bir faaliyet var. Gerçekten yaşanılabilir, evlerden güvenli, aynı zamanda sıcak.

Kısaoğlu, depremlerin ardından herkesin kendileri için seferber olduğunu ve yardım ettiğini dile getirdi.

Depremden kızının yardımıyla kurtuldu

Depreme, Sakarya Mahallesi'ndeki evinde ailesiyle yakalanan Yaşar Koçak da sarsıntının ardından kızının yardımıyla aşağı inebildiğini anlattı. Yaralarını sarmaya çalıştıklarını aktaran Koçak, şunları kaydetti: