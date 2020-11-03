Depreme karşı güçlendirmede KDV indirimi gündeme getirildi

İzmir depremimde yaşananlar, binaları depreme karşı güçlendirmekteki işleyişi ve yükü kolaylaştırma konusunda adım atılması talebini de beraberinde getirdi.

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, riskli binaların yüzde 90'ının güçlendirilerek kurtarılabileceğini anlattı.

Türkkan'a göre güçlendirmenin hızlanması için mevzuatın kolaylaştırılması, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ve düşük oranlı kredi desteği sağlanması gerekiyor.

"GÜÇLENDİRİLEREK KURTULACAK BİNALAR VAR"

Riskli yapı stokunun fazlalığından ve denetim yetersizliğinden sözeden Türkkan, "Türkiye genelinde riskli konut sayısı 6.5 milyon adet. Deprem gerçeğiyle yüzleşmemiz ve yapılarımızı bir an önce günlendirmemiz veya dönüştürmemiz gerekiyor. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi ülke genelindeki 6.5 milyon riskli konutun yüzde 90'ı güçlendirilerek kurtarılabiliyor. Güçlendirmede tamamen bilimsel metotlar uyguluyoruz. Ancak güçlendirmede bazı sıkıntılarla karşı karşıyayız. Güçlendirmenin hızlanması için mevzuatın kolaylaştırılması, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ve düşük oranlı kredi desteği sağlanmalı."

"VATANDAŞIN ELİNİ KOLAYLAŞTIRACAK TEŞVİKLER"

Türkkan, mevzuatta yer alan bazı hususların süreci çok yavaşlattığını belirterek, kentsel dönüşümde KDV'nin yüzde 1 olduğunu dile getirdi. Türkkan, ancak güçlendirmede bu oranın yüzde 18 olduğunu, rakamın düşürülmesi gerektiğini, bunun vatandaşa direkt yansıyacağını söyledi.

Türkkan, tıpkı dönüşümde olduğu gibi güçlendirmede de düşük oranlı ve gerekirse ödemesiz dönemli kredi desteği sağlanması gerektiğine vurgu yaparak, bazı bankalarla uzun süreli görüşmeler yapmalarına rağmen bu konuda henüz bir sonuca ulaşamadıklarını anlattı.

"GÜÇLENDİRME, DÖNÜŞÜME GÖRE ÇOK HIZLI VE YARI MALİYETLİ"

Sinan Türkkan, vatandaşların bir an önce binalarıyla yüzleşmesi gerektiğini belirterek, bu konuda hızlı yol alınmasının öneminden bahsetti.

Riskli yapıları yıkıp yeniden yapmanın yüzlerce milyar dolarlık kaynak gerektirdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak güçlendirme yıkıp yeniden yapmaya göre yüzde 60'a varan oranlarda daha az maliyetli. Ayrıca dönüşüme göre çok daha kısa, 6-8 ay sürüyor. Güçlendirmede temele kadar iniliyor. Kriterlere uygun şekilde güçlendirilen binaların, deprem güvenliği açısından yeni yapılan binadan hiçbir farkı kalmıyor. Aynı yönetmelik, aynı kriterler uygulanıyor."